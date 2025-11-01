AtletismoDeportes

Madrid acoge este domingo la ‘VIII Carrera Solidaria 10k GO fit Vallehermoso x World Vision’ por el agua limpia

Gacetín Madrid

La VIII Carrera solidaria 10k GO fit Vallehermoso x World Vision por el agua limpia llega a Madrid este domingo, 2 de noviembre. Las donaciones se destinarán a la construcción de un pozo de agua limpia en la aldea de Tayundo (Zabzugu, Ghana), donde no existe ninguna fuente de agua limpia.

Las consecuencias de esta carencia se reflejan en la escuela de la aldea, donde los alumnos y las alumnas no tienen agua potable para beber y lavarse las manos. La carrera tendrá lugar en el centro de Madrid y contará con la participación  de campeones olímpicos y medallistas como Ruth Beitia o Fermín Cacho, entre otros grandes atletas.

La carrera contará con diferentes distancias: 10 KM homologado, 6 KM y carreras infantiles. La salida de las carreras de 6k (08:30 horas) y 10k (09:30 horas) se realizará en la calle Santander, en las inmediaciones del Centro Deportivo Municipal GO fit Vallehermoso. La meta estará situada en el Estadio de Vallehermoso.

Las carreras infantiles se celebrarán en las pistas de atletismo del estadio Municipal Vallehermoso (11:15 horas). Recorrido carrera homologada de 10 km y carrera de 6 km: https://www.carreragofit.es/got-recorrido

