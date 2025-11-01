Descubrir el patrimonio de Aranjuez a través de rutas turísticas gratuitas y teatralizadas

La Comunidad de Madrid invita a descubrir el patrimonio cultural e histórico de Aranjuez con visitas turísticas guiadas y teatralizadas. A la luz de la historia, nombre que recibe esta iniciativa, se celebrará el 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre, de 18:30 a 21:30 horas.

El recorrido comienza en el embarcadero del Club de Piragüismo Aranjuez, donde los participantes accederán a un paseo en el barco Curiosity por el río Tajo. Tras la travesía fluvial, continúa por diferentes puntos emblemáticos de la ciudad y culmina en la Plaza de San Antonio.

A lo largo de la ruta, un elenco de cinco actores recreará escenas de la vida cortesana de los reyes en Aranjuez, mostrando sus entretenimientos, costumbres y anécdotas históricas, con el objetivo de acercar al público aspectos menos conocidos de su Paisaje Cultural, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en diciembre de 2001.

El aforo es de 50 personas por visita, con un máximo de 4 plazas por reserva. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en el QR del cartel promocional o de la web de turismo de Aranjuez.