ComunidadCultura y OcioNoticias

Descubrir el patrimonio de Aranjuez a través de rutas turísticas gratuitas y teatralizadas

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid invita a descubrir el patrimonio cultural e histórico de Aranjuez con visitas turísticas guiadas y teatralizadas. A la luz de la historia, nombre que recibe esta iniciativa, se celebrará el 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre, de 18:30 a 21:30 horas.

El recorrido comienza en el embarcadero del Club de Piragüismo Aranjuez, donde los participantes accederán a un paseo en el barco Curiosity por el río Tajo. Tras la travesía fluvial, continúa por diferentes puntos emblemáticos de la ciudad y culmina en la Plaza de San Antonio.

A lo largo de la ruta, un elenco de cinco actores recreará escenas de la vida cortesana de los reyes en Aranjuez, mostrando sus entretenimientos, costumbres y anécdotas históricas, con el objetivo de acercar al público aspectos menos conocidos de su Paisaje Cultural, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en diciembre de 2001.

El aforo es de 50 personas por visita, con un máximo de 4 plazas por reserva. Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en el QR del cartel promocional o de la web de turismo de Aranjuez.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Una anciana grave atropellada por un coche que...

Madrid ofrecerá gratis el servicio del Consejo Arbitral...

Un joven de 22 años grave tras ser...

Tiroteo en Carabanchel: investigan el posible asalto y...

Avalmadrid crece un 49% en producción de avales...

Madrid abre las puertas del Archivo Regional por...

Carmen Balfagón revalida como decana del Colegio de...

Sábado de mercados en Madrid: de Coleccionismo, ‘Los...

Madrid aumentará hasta 700 millones de euros sus...

Retiradas casi 10.000 golosinas de Halloween no aptas...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.