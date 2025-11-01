La Guardia Civil advierte de la estafa del «Me Gusta»: esto puedes hacer

La Guardia Civil ha emitido una alerta oficial a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital que opera a través de redes sociales, conocida como la «estafa del me gusta». Este método engañoso promete a los usuarios obtener dinero a cambio de dar «me gusta» o interactuar con ciertas publicaciones.

Según la advertencia de las autoridades, el fraude se inicia cuando los delincuentes establecen contacto con las víctimas a través de plataformas digitales. Al principio, el proceso parece legítimo y el estafador se gana la confianza del usuario mediante el pago de pequeñas cantidades de dinero (a menudo a través de servicios como Bizum) por la realización de tareas sencillas, como reaccionar a videos o dar likes a publicaciones.

El engaño y la desaparición

Una vez ganada la confianza, la estafa escala. Para que el usuario pueda obtener una mayor comisión o «ganar más dinero», los delincuentes solicitan una inversión inicial en una plataforma externa. Los estafadores garantizan que el dinero invertido será devuelto junto con una comisión atractiva.

Sin embargo, en el momento en que la víctima realiza el pago o la inversión solicitada, los autores del fraude desaparecen, consumando el engaño y dejando al usuario sin su dinero.

Recomendaciones deseguridad

La Guardia Civil ha hecho un llamado a la precaución, instando a los ciudadanos a ser extremadamente cautelosos si se les ofrece la posibilidad de ganar dinero fácil a través de plataformas sociales.

Para detectar posibles mensajes fraudulentos, se recomienda revisar el texto, ya que a menudo contienen errores ortográficos. Si la persona ya ha interactuado con la estafa y proporcionado información o realizado pagos, las autoridades aconsejan tomar las siguientes medidas de seguridad de inmediato: