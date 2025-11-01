Una anciana grave atropellada por un coche que se ha dado a la fuga en Puente de Vallecas (Madrid)

Una mujer de 73 años de edad ha resultado herida de gravedad esta mañana de sábado, 1 de noviembre, tras ser atropellada por un vehículo que se ha dado a la fuga, en el distrito de Puente de Vallecas.

Los hechos sucedieron sobre las 9 de la mañana en la calle Monleón. El equipo de sanitarios del SAMUR-Protección Civil acudieron al lugar para atender a la víctima, que presentaba una fractura de tibia y peroné y una contusión en la pelvis.

Los servicios de emergencia estabilizaron a la mujer y, debido a la gravedad de la lesión pélvica, fue trasladada como código 15 (paciente grave) al Hospital Gregorio Marañón. A pesar de la severidad de las lesiones, se informó que la paciente ingresó en el centro hospitalario en condición estable.

El atropello se produjo a baja velocidad, y el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto. La Policía Municipal de Madrid ha iniciado la investigación pertinente para esclarecer las circunstancias del accidente y localizar al responsable.