Madrid abre las puertas del Archivo Regional por la 25ª Semana de la Ciencia

La Comunidad de Madrid celebrará la 25ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación con un programa de visitas guiadas al Archivo Regional y talleres de paleografía y caligrafía. Estas actividades, de carácter gratuito, se desarrollarán del 3 al 16 de noviembre en el Complejo Cultural El Águila, y los interesados podrán inscribirse a través de este enlace.

Como en ediciones anteriores, este espacio abrirá sus puertas los próximos 5 de noviembre (de 11:00 a 13:00 horas) y 13 de noviembre (de 16:00 a 18:00) para ofrecer dos visitas guiadas gratuitas a sus instalaciones. Se trata de uno de los centros archivísticos más relevantes de España, tanto por la riqueza de sus fondos documentales como por su singular valor arquitectónico.

En el espacio ZonArchivos, los visitantes encontrarán una selección de los documentos más destacados que se conservan en el centro, desde los generados por la extinta Diputación Provincial de Madrid, a otros que se remontan al siglo XIV. La muestra incluye también fondos procedentes de archivos privados, como los del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez o los del filósofo, jurista, historiador y diplomático español Juan Donoso Cortés.

Por otro lado, y tras el éxito de años anteriores, el Archivo Histórico Provincial de Madrid organiza dos talleres temáticos. El primero de ellos, titulado Introducción a la pericia caligráfica. Autenticidad y falsedad de manuscritos, se impartirá el 4 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas. La sesión permitirá conocer la historia y aplicaciones prácticas de esta disciplina, así como su vinculación con otras disciplinas como la grafología y la paleografía. Además, se abordarán casos reales de intervención y se mostrará el instrumental empleado por los peritos calígrafos.

El segundo, La Ciencia del trazo: paleografía y caligrafía con manuscritos originales de los Siglos de Oro, se celebrará el 11 de noviembre en el mismo horario, y en él se analizarán distintos tipos de escrituras notariales, fechadas entre los siglos XVI y XVII, para descubrir diferentes morfologías escriturarias con sus características gráficas.