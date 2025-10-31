Finalizada la restauración integral del pórtico monumental y de la capilla central del Cementerio de la Almudena

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha visitado esta mañana el resultado de la restauración de la capilla y del pórtico del Cementerio de la Almudena, cuya remodelación acaba de finalizar y en la que se han invertido más de 5,4 millones de euros.

“Con estas intervenciones, reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento de Madrid, a través de la empresa funeraria municipal, con la conservación y la puesta en valor del patrimonio funerario madrileño”, ha señalado Sanz, subrayando que estas restauraciones “representan la mayor inversión municipal en décadas” para recuperar este patrimonio de la ciudad, abordando de manera coordinada tanto los elementos de acceso como el espacio ceremonial principal del recinto.

Se trata de dos actuaciones estratégicas de restauración en el Cementerio de la Almudena, uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Europa y que este año celebra su centenario: la rehabilitación integral del pórtico monumental de acceso y de sus edificios laterales y el acondicionamiento interior de la capilla central. Ambas intervenciones forman parte del plan de inversiones de la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid (SFM) en el cementerio, cuyo objetivo es garantizar la protección, conservación y puesta en valor de este enclave patrimonial único, declarado Bien de Interés Patrimonial (BIP) y protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el Plan Especial de Cementerios Históricos.

Una intervención de urgencia con visión de futuro

Tras el desprendimiento parcial de la cornisa del edificio lateral derecho en octubre de 2024, la empresa municipal activó un contrato de emergencia por un importe estimado de 5 millones de euros (5.032.260 euros). La intervención comenzó el pasado 31 de diciembre, con un plazo de ejecución de diez meses, durante el que se ha mantenido operativo el acceso principal al cementerio gracias a una planificación por fases que ha garantizado la seguridad y la continuidad del servicio.

Entre las principales actuaciones realizadas, destacan la limpieza y consolidación estructural de piedra caliza de Novelda, la rehabilitación de fábricas de ladrillo neomudéjar, la recuperación de revocos históricos en bóvedas y paramentos del pórtico, la recuperación de cubiertas o la mejora del sistema de drenaje y ventilación en sótanos, donde se conserva el archivo histórico del cementerio.

“Esta intervención ha permitido restablecer la seguridad estructural del conjunto monumental y recuperar su valor simbólico como entrada principal al cementerio más emblemático de Madrid”, ha añadido Sanz.

Restauración de la capilla central: recuperación litúrgica y estética

De forma paralela, se ha ejecutado el acondicionamiento integral del interior de la capilla central, bajo contrato formalizado en abril de 2025, por un importe de más de 400.000 euros (405.775 euros).

La actuación ha seguido criterios internacionales de conservación y restauración para recuperar la autenticidad material y funcional del espacio litúrgico, incluyendo consolidación de paramentos y revestimientos interiores, refuerzo

estructural de bóvedas y muros, restauración de carpinterías, cerrajerías y marquesinas respetando sus diseños originales o la recuperación integral de las vidrieras policromadas del taller Maumejean, del primer tercio del siglo XX. Además, se ha instalado una rampa de acceso, mejorando la accesibilidad universal al templo.

Con esta intervención, la capilla recupera su función ceremonial y su atmósfera original, reforzando el compromiso de la empresa funeraria municipal con la preservación del patrimonio funerario madrileño desde una perspectiva sostenible, técnica y socialmente comprometida que sitúa al Cementerio de la Almudena como referente nacional en gestión patrimonial y conservación histórica.

Programación de Todos los Santos

Sanz ha recordado durante la visita que, “con motivo de Todos los Santos, la empresa funeraria municipal dedica por segundo año una semana completa a los difuntos, con una programación especial en varios cementerios municipales que incluye actividades gratuitas como conciertos y visitas guiadas”.

Las visitas guiadas se celebran en el Cementerio de la Almudena, en el Civil y el Hebreo, desde el pasado lunes y hasta el domingo día 2, excepto el día 1. Las entradas se obtienen gratuitamente en la web de la funeraria municipal.

En esa misma web, se pueden descargar entradas para asistir a los diferentes conciertos de difuntos ‘Piano y Candelas’ en el Cementerio de la Almudena, el mayor de la capital. Así, a la luz de las velas, en la capilla del camposanto recientemente restaurada, este año se celebran cuatro pases de conciertos centrados en piezas de Ludovico Einaudi. Los pases serán hoy (viernes 31) y mañana (sábado 1) a las 19:30 horas y a las 21:00 h.

Este sábado, 1 de noviembre, además, entre las 11:00 h y las 17:00 h, estará a disposición de las personas que visiten los cementerios Sur Carabanchel y La Almudena un ‘árbol del recuerdo’ donde colgar mensajes en memoria de sus seres queridos.