Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con la recuperación y revitalización de los barrios más antiguos, apostando por una ciudad más habitable, cohesionada y sostenible, en la que todos los madrileños puedan disfrutar de espacios públicos de calidad y entornos saludables. Para ello, ha recordado González, “no solo regeneramos el barrio, también nos comprometemos con su mantenimiento y conservación futura, para que las mejoras sean duraderas y reales”.

Un modelo de barrio saludable

El Plan Regenera Madrid es un proyecto de planificación urbanística de carácter estratégico que actúa sobre la ciudad construida antes de 1985, en una superficie superior a 85 kilómetros cuadrados, lo que representa el 60 % del tejido urbano consolidado. Beneficiará a 1,2 millones de viviendas y a 2,6 millones de habitantes, el 75 % de la población madrileña.

En una primera fase, prevista a lo largo de 2026, se desarrollarán actuaciones en 14 distritos, con un acuerdo marco de 141 millones de euros destinado a ejecutar las obras de regeneración. Entre las primeras unidades de regeneración donde ya se trabaja en la elaboración de planes de acción figuran Oroquieta (Villaverde), Colonia Orisa (Hortaleza), Valdezarza (Moncloa-Aravaca) y Begoña (Fuencarral-El Pardo).

El modelo de intervención del Plan Regenera se basa en el concepto de barrio saludable, que combina tres ejes fundamentales: el social, para fomentar barrios cohesionados e integradores; el ambiental, que promueve espacios verdes y sostenibles, y el funcional, centrado en la accesibilidad y la seguridad del espacio público.