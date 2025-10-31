El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha visitado esta mañana la Colonia Orisa, junto al concejal de Hortaleza, David Pérez, y el presidente de la Asociación de Vecinos La Noria de Hortaleza, Luis Gómez, para conocer sobre el terreno el plan de acción de esta unidad de regeneración.
Se trata de una de las primeras incluidas dentro del Plan Regenera Madrid, el instrumento estratégico municipal destinado a mejorar los entornos residenciales más degradados de la capital y en los que hasta ahora no se ha podido actuar. La Colonia Orisa, construida a mediados de los años 60, cuenta con 1.132 habitantes, 531 viviendas y una superficie total de 42.086 metros cuadrados, de los cuales el 99,8 % está declarado Zona de Especial Transformación Urbana.
Más del 30 % de sus aceras tienen menos de 1,80 metros de ancho y el número de árboles y de superficie libre por vivienda está muy por debajo de la media de la ciudad. Además, los espacios interbloque presentan pavimentos deteriorados, escaleras y barreras arquitectónicas, lo que dificulta la movilidad y el tránsito peatonal, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.
Durante su intervención, González ha destacado que “el Plan Regenera es la herramienta que nos permite actuar allí donde durante años no se pudo intervenir, ofreciendo soluciones reales para barrios como Orisa, que necesitan una transformación integral”. En este sentido, ha explicado que “la regeneración urbana no consiste solo en obras, sino en devolver a los vecinos un entorno digno, accesible y saludable”.
El delegado ha subrayado que el Plan de Acción de Orisa “es la respuesta a una reivindicación vecinal histórica y el primer paso hacia un entorno más accesible, seguro y sostenible”. Asimismo, ha añadido que “vamos a trabajar con los vecinos desde el inicio, escuchando sus necesidades y priorizando las actuaciones que mejoren su día a día”.
Este plan contempla un diagnóstico exhaustivo del ámbito, el análisis de la titularidad de los espacios libres y la elaboración de una hoja de ruta para la intervención urbanística que culminará con la redacción de un plan especial de regularización. Este instrumento permitirá inscribir los suelos en el Patrimonio Municipal del Suelo y ejecutar las obras de regeneración y mejora del barrio.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con la recuperación y revitalización de los barrios más antiguos, apostando por una ciudad más habitable, cohesionada y sostenible, en la que todos los madrileños puedan disfrutar de espacios públicos de calidad y entornos saludables. Para ello, ha recordado González, “no solo regeneramos el barrio, también nos comprometemos con su mantenimiento y conservación futura, para que las mejoras sean duraderas y reales”.
Un modelo de barrio saludable
El Plan Regenera Madrid es un proyecto de planificación urbanística de carácter estratégico que actúa sobre la ciudad construida antes de 1985, en una superficie superior a 85 kilómetros cuadrados, lo que representa el 60 % del tejido urbano consolidado. Beneficiará a 1,2 millones de viviendas y a 2,6 millones de habitantes, el 75 % de la población madrileña.
En una primera fase, prevista a lo largo de 2026, se desarrollarán actuaciones en 14 distritos, con un acuerdo marco de 141 millones de euros destinado a ejecutar las obras de regeneración. Entre las primeras unidades de regeneración donde ya se trabaja en la elaboración de planes de acción figuran Oroquieta (Villaverde), Colonia Orisa (Hortaleza), Valdezarza (Moncloa-Aravaca) y Begoña (Fuencarral-El Pardo).
El modelo de intervención del Plan Regenera se basa en el concepto de barrio saludable, que combina tres ejes fundamentales: el social, para fomentar barrios cohesionados e integradores; el ambiental, que promueve espacios verdes y sostenibles, y el funcional, centrado en la accesibilidad y la seguridad del espacio público.