El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, ha visitado esta mañana la Colonia Orisa, junto al concejal de Hortaleza, David Pérez, y el presidente de la Asociación de Vecinos La Noria de Hortaleza, Luis Gómez, para conocer sobre el terreno el plan de acción de esta unidad de regeneración.

Se trata de una de las primeras incluidas dentro del Plan Regenera Madrid, el instrumento estratégico municipal destinado a mejorar los entornos residenciales más degradados de la capital y en los que hasta ahora no se ha podido actuar. La Colonia Orisa, construida a mediados de los años 60, cuenta con 1.132 habitantes, 531 viviendas y una superficie total de 42.086 metros cuadrados, de los cuales el 99,8 % está declarado Zona de Especial Transformación Urbana.

Más del 30 % de sus aceras tienen menos de 1,80 metros de ancho y el número de árboles y de superficie libre por vivienda está muy por debajo de la media de la ciudad. Además, los espacios interbloque presentan pavimentos deteriorados, escaleras y barreras arquitectónicas, lo que dificulta la movilidad y el tránsito peatonal, especialmente de las personas mayores o con movilidad reducida.

Durante su intervención, González ha destacado que “el Plan Regenera es la herramienta que nos permite actuar allí donde durante años no se pudo intervenir, ofreciendo soluciones reales para barrios como Orisa, que necesitan una transformación integral”. En este sentido, ha explicado que “la regeneración urbana no consiste solo en obras, sino en devolver a los vecinos un entorno digno, accesible y saludable”.

El delegado ha subrayado que el Plan de Acción de Orisa “es la respuesta a una reivindicación vecinal histórica y el primer paso hacia un entorno más accesible, seguro y sostenible”. Asimismo, ha añadido que “vamos a trabajar con los vecinos desde el inicio, escuchando sus necesidades y priorizando las actuaciones que mejoren su día a día”.

Este plan contempla un diagnóstico exhaustivo del ámbito, el análisis de la titularidad de los espacios libres y la elaboración de una hoja de ruta para la intervención urbanística que culminará con la redacción de un plan especial de regularización. Este instrumento permitirá inscribir los suelos en el Patrimonio Municipal del Suelo y ejecutar las obras de regeneración y mejora del barrio.