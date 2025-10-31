Los parquímetros (SER) se extienden en Usera con 1.887 plazas más

El próximo lunes, 3 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid activa el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por primera vez en el barrio de Zofío, del distrito de Usera. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, regulará en esta zona del sur de Madrid 1.887 nuevas plazas, de las que 1.772 serán verdes, reservadas a los vecinos, y 115 azules.

Con su implantación ya son cuatro los barrios del distrito de Usera que cuentan con el SER. En septiembre de 2024, se inició en el barrio de Moscardó y en noviembre del año pasado, se extendió a Almendrales, Pradolongo y una segunda fase de Moscardó. Desde la calle de Marcelo Usera, Carabante ha informado esta mañana de que la puesta en marcha del SER en el barrio de Zofío atiende al resultado favorable de la consulta pública realizada entre los vecinos en marzo de este año. Posteriormente, la propuesta fue aprobada en el Pleno del distrito de Usera en abril.

El perímetro del SER de Zofío está delimitado por las calles de Marcelo Usera, la avenida de Rafaela Ybarra, la calle del Parque de la Paloma, Albardín y la avenida de la Princesa Juana de Austria. Los vecinos empadronados en el barrio ya pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin ser sancionados en las nuevas plazas.

Campaña de comunicación entre los vecinos

Para que los residentes de esta zona conozcan las características de la ampliación, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una campaña de comunicación a través de correos electrónicos y SMS, carteles informativos en las comunidades de vecinos y dípticos con información respecto a los canales a través de los cuales se puede obtener la autorización de estacionamiento: la web www.madrid.es/ser y el teléfono 010, en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o en la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.

Función ‘desaparcar’

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad también ha detallado que el SER cuenta en la actualidad con 181.497 plazas reguladas en toda la ciudad. Desde el 1 de enero de 2020, se ha extendido con 41.438 plazas a 17 nuevos barrios de cinco distritos: Moncloa-Aravaca, Latina, Ciudad Lineal, Carabanchel y Usera. El 94 % se ha reservado a plazas verdes para los vecinos (39.004) y el 6 % a azules de rotación (2.434).

Carabante ha recordado que las seis aplicaciones del SER que operan en la capital –El Parking, Telpark, ParkingLibre, Parclick, Bip&Drive e Easypark– incorporaron el pasado mes de julio la nueva función ‘desaparcar’, que permite a los usuarios abonar únicamente el tiempo real de estacionamiento consumido. Gracias a esta herramienta, los conductores pueden finalizar de forma anticipada el tique en vigor, recibiendo en su aplicación la devolución correspondiente al tiempo no utilizado. De esta manera, se garantiza un pago ajustado al consumo real y se fomenta un uso más eficiente del estacionamiento regulado en Madrid.

Esta opción ha tenido una rápida acogida. Los usuarios han realizado más de 650.000 operaciones de ‘desaparcar’, con un promedio de 29 minutos de tiempo liberado por tique y una devolución media de 0,70 euros. Actualmente, un 11 % de los tiques obtenidos a través de las aplicaciones móviles del SER hacen uso de esta opción.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid refuerza su apuesta por la digitalización y la mejora de los servicios públicos, impulsando herramientas que favorecen el ahorro de los ciudadanos y optimizan la gestión del espacio urbano.