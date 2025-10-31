Villaverde se suma a la Semana de la Ciencia y la Innovación con las jornadas CienciÁgata

La Junta Municipal del Distrito de Villaverde, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organiza, del 3 al 8 de noviembre, las I Jornadas de Ciencias CienciÁgata, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Esta iniciativa invita a vecinos, familias y centros educativos a descubrir la ciencia desde una perspectiva cercana, participativa y accesible en el Centro Sociocultural Ágata, ubicado en el barrio de Butarque.

El programa incluye conferencias, talleres, itinerarios y exposiciones dirigidas tanto al alumnado de Educación Secundaria de los centros inscritos como a la ciudadanía en general. Durante la semana, los participantes asistirán a ponencias de investigadores y divulgadores del CSIC, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Museo de San Isidro y del Instituto de Física Teórica, entre otras entidades. Los asistentes podrán aprender de temas tan diversos como la robótica educativa, la biodiversidad urbana, la arqueología, la mineralogía, el ADN y el código de la vida, el papel de los microorganismos en los alimentos o los misterios del universo.

Mujeres geólogas

Como complemento a la feria, el centro cultural acogerá, del 3 al 25 de noviembre, la exposición ‘GEAS: Mujeres que estudian la Tierra’, cedida por el Instituto Geológico y Minero de España. La muestra rinde homenaje a doce geólogas que dejaron una huella imborrable en la historia de la ciencia, poniendo en valor el papel de las mujeres en las disciplinas científicas.

Con esta primera edición, Villaverde aspira a consolidar las jornadas como un referente en la divulgación científica en el sur de Madrid, reforzando los lazos entre la ciudadanía, la comunidad educativa e instituciones científicas.