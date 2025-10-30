ChamartínDistritosNoticias

Seis heridos en el incendio de un piso en el Paseo de la Castellana (Madrid)

Un incendio declarado esta mañana de jueves, 30 de octubre, en la tercera planta de un edificio de diez alturas, que combina viviendas y oficinas, ubicado en el número 150 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín, ha dejado un total de seis heridos.

El suceso ocurrió minutos antes del mediodía en una vivienda que se encontraba en obras. El aviso llegó a la central de comunicaciones reportando un fuego en la tercera planta. A la llegada de las ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el fuego ya había roto por fachada, lo que generaba un riesgo de propagación tanto de fuego como de humo a los pisos superiores.

La intervención de los bomberos se centró en la extinción del incendio y, de manera simultánea, en el confinamiento y rescate de los vecinos del resto del inmueble. Los Bomberos de Madrid lograron extinguir el fuego, sanear los elementos inestables del piso afectado y revisar completamente el edificio.

El jefe de guardia confirmó posteriormente que el incendio se encontraba «completamente extinguido» y que todos los vecinos pudieron regresar a sus viviendas. Aunque los daños materiales se concentraron principalmente en el piso del incendio, sí hubo propagación de humo a las plantas superiores, sobre todo la cuarta y la quinta, aunque sin mayor importancia.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a un total de seis personas por inhalación leve de humo. Colaboraron en las labores de emergencia la Policía Municipal y la Policía Nacional.

