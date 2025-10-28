El ICOMEM actúa como acusación particular en el juicio contra su exsecretario general

Ante la apertura del juicio oral contra el exsecretario general del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) y su anterior asesor jurídico, la actual Junta Directiva ha emitido un comunicado reafirmando su papel activo en el proceso. La institución ha manifestado que actuará de forma directa como acusación particular en el procedimiento, defendiendo «el interés colectivo, del patrimonio institucional y de la integridad de la función colegial».

Los hechos que serán juzgados, relacionados con presuntos delitos económicos y falsedad documental, fueron detectados e investigados por la propia Junta Directiva del ICOMEM. La institución ha recordado que el caso fue denunciado públicamente el 26 de noviembre de 2021, fecha en la que se interpuso una querella criminal por los presuntos delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y administración desleal.

La Junta ha defendido su determinación en el proceso, citando las palabras del presidente en su momento: «Nada de lo que hemos descubierto es tolerable y vamos a llegar hasta el final».

Compromiso con la transparencia

El ICOMEM subraya que la apertura del juicio es el resultado de su «compromiso activo con la transparencia, la vigilancia institucional y la rendición de cuentas», destacando que desde el inicio se adoptaron todas las medidas necesarias para proteger la legalidad y los recursos de los colegiados.

La institución ha aprovechado la coyuntura para distanciarse de cualquier enfrentamiento externo, señalando que «algunas voces externas han intentado politizar o distorsionar este proceso con fines ajenos al interés colegial». Por ello, el Colegio reitera su compromiso con la legalidad, la justicia y el respeto institucional.

Reserva informativa

Con el fin de evitar interferencias en el desarrollo del proceso y preservar la imparcialidad que se exige en este momento, el ICOMEM ha anunciado que mantendrá una «posición de reserva informativa» mientras el juicio se desarrolle.

En este sentido, la institución advierte a los colegiados y al público en general que «cualquier información publicada fuera de los canales judiciales o institucionales oficiales debe ser considerada con cautela», ya que podría responder a intereses ajenos a la defensa del colectivo médico.

Finalmente, la Junta Directiva reafirma su compromiso con una gestión «transparente y moderna», enfocada en el control interno riguroso y la protección de la institución que representa a los médicos de Madrid.