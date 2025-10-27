ComunidadNoticias

Juzgan este martes al exsecretario y al exasesor jurídico del Colegio de Médicos de Madrid por estafar 176.000 euros

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará este martes 28 de octubre, a las 10:00 horas, el juicio contra A. F. S., exsecretario de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), y su asesor, J. L. A. N., acusados de delitos de estafa agravada y falsedad documental.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los procesados una pena de cuatro años de prisión por supuestamente idear una trama para lucrarse a costa del Colegio. La acusación sostiene que, a finales de 2020, los dos hombres se concertaron para manipular las actas de la Junta Directiva del ICOMEM.

Según el escrito fiscal, introdujeron acuerdos falsos en las actas para delegar funciones y justificar una serie de contrataciones fraudulentas. Gracias a esta manipulación, el asesor J. L. A. N. fue contratado con un alto salario anual por supuestas funciones de letrado y coordinador, e incluso se estableció una elevada indemnización por despido.

Adicionalmente, el exsecretario A. F. S. se habría asignado un complemento salarial mensual de 3.900 euros netos. Para dar apariencia de legalidad a la operación, los acusados están acusados de imitar la firma del presidente del ICOMEM en las actas y contratos.

El perjuicio económico total causado al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid asciende a 176.497,92 euros. Además de la pena de cuatro años de cárcel, el Fiscal solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente al ICOMEM por el total del dinero presuntamente defraudado.

