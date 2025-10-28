El Price acoge ‘Las artes oscuras del circo’: un viaje al lado misterioso de la pista

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, presenta ‘Las artes oscuras del circo’, un ciclo de conferencias-espectáculo que invita a descubrir el reverso misterioso y fascinante de las artes escénicas. A lo largo de tres jornadas —30 de octubre, 6 y 13 de noviembre—, artistas e investigadores se adentrarán en prácticas limítrofes como la ventriloquía, el faquirismo y la hipnosis, explorando su poder simbólico, su dimensión artística y su vigencia contemporánea.

La voz del otro, por Jaime Figueroa

La ventriloquía es un arte antiguo. Pero no está muerta: se esconde, resurge, murmura desde dentro. Para algunos fue un truco del music hall, para otros, una habilidad paranormal. Para Jaime Figueroa, es una forma de hablar con los que no tienen voz.

En esta conferencia-espectáculo, que tendrá lugar el 30 de octubre, Figueroa continúa su investigación escénica sobre las posibilidades expresivas de la ventriloquía. Pero ya no viene a contar la historia del ventrílocuo: viene a encarnarla. Y lo hace a través de un recorrido por varios momentos en los que los ventrílocuos han sido los otros: los espíritus, los exiliados, los títeres, los locos, los santos, los oprimidos. Una sesión para invocar, reír, recordar y salir hablando… sin mover la boca.

Un coloquio sobre faquirismo con Ramón Mayrata y el faquir Testa

El 6 de noviembre, Todo lo que quisiste saber sobre el faquirismo y nunca te atreviste a preguntar explorará por qué nos fascina lo que desafía al dolor, a la resistencia y a la muerte. A partir de esta pregunta, un encuentro único reúne al historiador y escritor Ramón Mayrata y al faquir Testa, dos referentes en el estudio y la práctica de este inquietante arte que combina lo espiritual, lo ritual y lo espectacular.

El coloquio ofrecerá una aproximación viva al faquirismo como práctica ancestral y contemporánea situada entre la ascética, la resistencia corporal y la performance, revelando sus secretos, significados y paradojas entre arte y espectáculo, dolor y resistencia, fascinación y repulsión.

Los secretos de la hipnosis: entre la ciencia, el arte y el misterio, por Jorge Astyaro

Desde los escenarios de feria hasta los laboratorios científicos, la hipnosis ha cautivado y desconcertado a generaciones enteras. En esta conferencia-espectáculo, que se celebrará el 13 de noviembre, el hipnotista y mentalista Jorge Astyaro recorre su historia como arte escénico y objeto de investigación científica. El público será testigo de demostraciones en vivo que revelarán el poder de la sugestión y la frontera difusa entre ciencia, arte y misterio.

Con estos tres encuentros únicos, que refuerzan el compromiso del Price con la divulgación, ‘Las artes oscuras del circo’ propone desdibujar las fronteras entre conocimiento y espectáculo, entre razón y asombro.