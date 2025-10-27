Carabanchel celebra el Día Mundial del Judo con una exhibición en el CDM Fernández Ochoa

El Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa ha acogido hoy una exhibición de las escuelas de judo del distrito con motivo de la celebración del día mundial de esta disciplina, que tiene lugar el 28 de octubre, en conmemoración del aniversario del fundador de este deporte, Jigoro Kano.

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha destacado que esta iniciativa “fomenta la práctica del judo, promueve los valores de este deporte y fortalece el vínculo entre los distintos colectivos que forman parte de nuestra comunidad deportiva”.

La escuela municipal del centro y el Club de Judo Okami, entidad que dispone de la cesión del uso de las instalaciones, han sido las encargadas de la demostración. Junto a las escuelas del CDM Blanca Fernández Ochoa y el club Kobe, el judo tiene un papel cada vez más protagonista en el calendario deportivo de Carabanchel.

Así, la fase final de esta disciplina en los Juegos Deportivos Municipales se celebrará en el distrito en marzo de 2026. A su vez, el pasado mes de junio se desarrolló el V Torneo Infantil de Judo por el Mes del Deporte de Carabanchel, en el que participaron 152 deportistas y ya se está preparando la próxima edición.