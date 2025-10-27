El descarrilamiento de un Cercanías deja 6 heridos: el Gobierno de Ayuso exige al central que «se tome en serio la seguridad»

La circulación ferroviaria en la red de Cercanías de Madrid se ha visto interrumpida en la tarde de hoy entre las estaciones de San Fernando de Henares y Coslada después de que varios ejes de un convoy hayan sufrido una salida de vía en la estación de San Fernando. El incidente, ocurrido en un tren procedente de Coslada y con destino a Chamartín, ha afectado a seis viajeros, que resultaron heridos de carácter leve.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15:30 horas y afectó a un tren de cinco vagones que cubría el trayecto entre Guadalajara y Chamartín, dejando inoperativo el tramo en cuestión y, por ende, el servicio de las líneas C-2, C-7 y C-8 del núcleo de Cercanías Madrid.

Los servicios de emergencia del SUMMA 112 se han desplazado al lugar para atender a los afectados. Seis viajeros fueron asistidos por lesiones leves. De ellos, dos mujeres de 53 y 40 años necesitaron ser evacuadas al Hospital del Henares para una valoración más exhaustiva, mientras que las cuatro personas restantes fueron dadas de alta en el mismo lugar del incidente.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha incrementado los autobuses interurbanos que prestan servicio en las líneas 281 y 287, que conectan la capital con los municipios del Corredor del Henares. En total, se ha reforzado con 5 autobuses y un jefe de tráfico desplazado hasta la zona para organizar el servicio y poder atender toda la demanda provocada por la interrupción del servicio ferroviario.

Además, Metro de Madrid también ha aumentado un 10% la frecuencia de trenes en la Línea 9 de Metro de Madrid y ha incrementado el personal de atención al usuario en las estaciones con mayor demanda de viajeros.

Críticas del Gobierno de Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reaccionado al suceso exigiendo una acción inmediata por parte del Gobierno central en materia de infraestructuras ferroviarias. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, manifestó la preocupación del Gobierno regional y pidió una pronta recuperación para los heridos.

«Esto no puede volver a ocurrir,» declaró García, añadiendo que «exigimos al Gobierno central que se tome en serio la seguridad del Cercanías, que invierta en el Cercanías y el sistema ferroviario de nuestro país.» El consejero también se dirigió directamente al ministro de Transportes, pidiéndole «que deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su Ministerio.»

Foto: PP Madrid.