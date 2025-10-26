Manifestación este lunes en Madrid ante el «caos» en la implantación de los Tribunales de Instancia

Los sindicatos CSIF, STAJ y UGT han convocado una concentración para este lunes, 27 de octubre, frente a los juzgados de Plaza de Castilla. La protesta, programada para las 11:00 horas, busca denunciar el «caos» organizativo que, a su juicio, está generando la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, una medida derivada de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia.

Los sindicatos, con CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) a la cabeza, acusan a la Administración autonómica de pasividad y de actuar de manera unilateral en la organización de esta reforma judicial.

Exigencia de negociación de la RPT

La principal reclamación de las organizaciones sindicales es que la Consejería de Justicia establezca una negociación «real» sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vinculada a la Oficina Judicial que acompañará a los nuevos Tribunales de Instancia.

CSIF señala que la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia ha «hecho caso omiso a las peticiones» de los sindicatos a la hora de abordar esta RPT.

Para CSIF Justicia Madrid, la propuesta de la Comunidad de Madrid sobre la RPT, tal como está planteada actualmente, no garantiza la especialización orgánica ni la correcta organización del trabajo. Los sindicatos temen que la aplicación deje «en el aire» asuntos cruciales para los trabajadores como las funciones, dependencias y retribuciones.

Alcance de la reforma

La concentración se enmarca en la Fase III de la implantación de los Tribunales de Instancia, que afecta a importantes partidos judiciales de la región: Madrid capital, Getafe, Móstoles y Alcalá de Henares.

Ante la falta de acuerdo y el escenario que consideran impuesto, CSIF, STAJ y UGT han decidido llevar sus demandas «a la calle» para solicitar a la Comunidad de Madrid un proceso de negociación que «respete a los trabajadores y que no sea impuesta de manera unilateral».