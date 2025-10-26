Dos madrileños competirán en el concurso nacional de ‘Camarero del Año’

Dos profesionales de sala de establecimientos con estrella Michelin de Madrid participarán en la semifinal de Alicante del concurso ‘Camarero del Año’ Javier Gil (Restaurante Gaytán *) y Juan David Marco (Saddle Madrid *) competirán en una semifinal de un certamen que reivindica la excelencia del servicio en sala como pilar de la alta gastronomía

Los profesionales de sala Javier Gil (Restaurante Gaytán, Madrid) y Juan David Marco (Saddle Madrid, Madrid) serán dos de los doce participantes (seis cocineros y seis camareros) de la segunda semifinal del concurso ‘Cocinero y Camarero del Año 2025-2026’, que se celebrará en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre con el apoyo del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

En este sentido, los otros cuatro profesionales de sala que medirán sus fuerzas para conseguir las tres plazas para la gran final de Alimentaria son Paloma Sánchez (Restaurante Santa Ana, Murcia), Ángela Rodríguez (Bodega Ayrén & Restaurante, Alicante), Diego de Obeso (Hotel del Oso, Cosgaya, Cantabria) y Juan Pedro López (DelARDE Restaurante, Navas de San Juan, Jaén).

Por su parte, los seis concursantes que participarán en la semifinal del Concurso Cocinero del Año son Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez, Salamanca), Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria), Daniel García Peinado (Bienfrito, Fuengirola, Málaga), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia) y Pedro Montolio (Dagma, Barcelona). Cabe destacar que la ciudad levantina acogerá este certamen, uno de los más reconocidos del panorama gastronómico español, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía de 2025.

Por un lado, Javier Gil Jarén es un profesional de sala con más de 15 años de trayectoria en hostelería y restauración de alto nivel. Actualmente es director de restaurante en Gaytán* y anteriormente fue Maître d’hôtel en Coque**, uno de los referentes gastronómicos de España en alta cocina de sala.

Ha desarrollado parte de su carrera en el extranjero, trabajando en Francia e Irlanda para firmas hoteleras de referencia como ACCOR y The Shelbourne Hotel*****. Formado en Dirección de Servicios de Restauración, cuenta con certificaciones en gestión gastronómica, liderazgo de equipos y técnicas de servicio avanzadas. Destaca por su enfoque en la excelencia operativa, la hospitalidad y la creación de experiencias memorables para el cliente.

Por otro lado, Juan David Marco Orozco es un profesional de sala zaragozano con una sólida trayectoria en alta gastronomía. Formado en hostelería, comenzó su carrera en restaurantes de prestigio como La Prensa* y Cancook*, donde llegó a ser jefe de sala. Su interés por la formación y la cultura del queso lo llevó a trabajar en Castell de Peralada junto al experto Toni Gerez. Tras su paso por Gente Rara* en Zaragoza, se trasladó a Madrid para incorporarse al equipo de Saddle*, donde actualmente es jefe de sector y especialista en quesos (frommelier).

Comprometido con la divulgación y la excelencia, participa en la formación interna del equipo y en el desarrollo de la Saddle Hospitality School. Su filosofía profesional es clara: “disfrutar haciendo disfrutar”.

Jurado de la semifinal de Alicante del Concurso Cocinero del Año

El jurado de la semifinal de Alicante está copresidido por Susi Díaz (La Finca *, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete *, Alicante). Otros chefs destacados de la provincia que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato *, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante). Completan el jurado los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante *, Benicarló), Iván Domínguez (NaDo, A Coruña) además de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT (Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana), y Sergi Martínez como jurados técnicos.

Cabe destacar que Joaquín Baeza Rufete y Raúl Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año.

Jurado de la semifinal de Alicante del Concurso Camarero del Año

Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por grandes profesionales de la sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete y Elisabeth Gomes, ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas valorarán las pruebas de mesa mientras que Elisabeth Gomes, Joan Francesc Gallego, David Mazón e Iván Talens serán jurados de barra. Mireia Riba será jurado técnico de barra y el veterano Mariano Castellanos, jurado técnico de mesa. El reconocido maître y sumiller murciano, Antonio Chacón, ejerce de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.

X edición del concurso Cocinero del Año y VI edición del Camarero del Año

Los concursos ‘Cocinero y Camarero del Año’ son dos eventos hermanos bienales, organizados por Grupo Caterdata, que, en esta edición, 2025-2026, constan de dos semifinales: la primera tuvo lugar en A Coruña el pasado 3 de abril con el apoyo de la Diputación de A Coruña y la segunda, como se ha mencionado anteriormente, se celebrará en Alicante el 13 de noviembre de 2025. La gran final será en marzo de 2026 en el marco de Alimentaria & Hostelco, una feria que tiene lugar en Barcelona cada dos años.

Por un lado, esta es la X edición del Concurso Cocinero del Año, un certamen que ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. El primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac ***, ubicado en Barcelona.

El vencedor de la última edición fue el oscense Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales * (Sardas, Huesca), que obtuvo su primera estrella Michelin en la gala que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Murcia. También han ganado este concurso Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete*), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante*), Álvaro Salazar (Voro **) y Cristóbal Muñoz (Ambivium *).

El desarrollo del Concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de todos los aspirantes ya que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre. Un jurado de gran prestigio valorará los platos y elegirá a los tres candidatos que pasarán a la Gran Final que se celebrará en la feria Alimentaria & Hostelco en 2026.

Por su parte, esta es la VI edición del Concurso Camarero del año, un evento que empezó su andadura en el año 2012 para poner en valor el trabajo de los profesionales de sala. En cada semifinal, seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y poner de manifiesto su profesionalidad. El origen del concurso, vinculado al del Cocinero del Año, se basa en la necesidad de valorar la labor de estas figuras, ya sea como maître, barman, sumiller, jefe de rango, ayudante, entre otras, todas ellas fundamentales en cualquier negocio de hostelería.