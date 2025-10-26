Vox reclama que Madrid homenajee al activista trumpista estadounidense Charlie Kirk nombrando un espacio público

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de la capital presentará una proposición en el Pleno ordinario de Cibeles de este martes con el objetivo de homenajear al activista trumpista y comentarista político estadounidense de extrema derecha Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre.

La iniciativa incluye tanto la condena pública de su muerte como la solicitud de bautizar un espacio público de Madrid con su nombre. La propuesta será defendida por la portavoz adjunta de Vox, Carla Toscano. El texto insta al Pleno a llevar a cabo un «reconocimiento público» de la figura de Kirk y pide que el espacio que se le asigne esté «preferentemente relacionado con jóvenes».

Las posturas públicas de Charlie Kirk se alineaban firmemente con el ala más conservadora del Partido Republicano, incluyendo un fuerte apoyo a la Segunda Enmienda (el derecho a portar armas, incluso «aunque muriesen inocentes») y la defensa de una reducción significativa del tamaño y la intervención del gobierno en la economía y la vida privada.

Kirk calificaba de «criminal» a cualquiera que ingresara al país sin invitación y rechazaba que cruzar la frontera sin autorización pudiera ser justificado por el derecho al asilo o refugio, comparándolo con «robar un banco». También afirmó que la inmigración legal era parte del problema cuando los inmigrantes no compartían los «valores» estadounidenses o se rehusaban a asimilarse.

Defendió un modelo de relaciones entre hombres y mujeres basado en principios bíblicos, sugiriendo que las mujeres debían buscar parejas que fueran «protectores y proveedores». En este modelo, el matrimonio y la familia debían ser el «objetivo supremo» de toda mujer, desaconsejando que priorizaran las carreras sobre la vida familiar. Fue un defensor abierto de la agenda «America First» y el movimiento MAGA (Make America Great Again), promoviendo consistentemente las políticas y la base ideológica del expresidente Donald Trump entre los jóvenes.

Homenaje a «un hombre libre»

Vox ha justificado la moción argumentando que se busca un homenaje «sin ningún fin partidista» para «un hombre libre» que fue abatido mientras participaba en un acto. La formación subraya que Kirk «defendió sus principios independientemente de las consecuencias que pudieran suponerle, como tristemente se demostró con su asesinato».

Según el Grupo Municipal, Kirk rigió su vida por los valores de «la defensa de la familia y de la vida». Destacan que estos principios fueron defendidos siempre «con la palabra intentado argumentar y convencer mediante el diálogo». Vox concluye que estos mismos valores del comentarista deberían servir de ejemplo y «estar siempre presentes en la política municipal».

Asesinato y homenaje póstumo de Trump

Kirk, de 32 años en el momento de su muerte, fue asesinado el 17 de septiembre pasado durante un evento en la Universidad de Utah. Fue abatido a tiros por un joven, criado como mormón por padres republicanos, mientras se dirigía a un grupo de estudiantes en el campus. El tirador se suicidó inmediatamente después de disparar a Kirk.

Su asesinato conmocionó a la escena política ultraconservadora estadounidense. Días después de su fallecimiento, el expresidente Donald Trump honró su memoria con un homenaje póstumo en el que destacó el papel de Kirk como una voz prominente en el movimiento conservador juvenil y lamentó la pérdida de un «verdadero patriota» y «gran amigo».

Foto: Por Gage Skidmore – https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/54670961811/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=172612805