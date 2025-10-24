Herida una policía al ser atropellada en el túnel de Santa María de la Cabeza (Madrid)

Una mujer de mediana edad, agente de la Policía Municipal de Madrid, ha resultado herida esta madrugada de viernes, 24 de octubre, tras ser alcanzada por un vehículo de mantenimiento mientras regulaba el tráfico.

El suceso ha tenido lugar sobre la 1 de la madrugada en el túnel de Santa María de la Cabeza, en el distrito madrileño de Arganzuela, donde operarios estaban realizando labores de conservación y mantenimiento de la vía.

La agente se encontraba en el lugar para regular el intenso tráfico provocado por estas tareas. Según la información disponible, el atropello ocurrió cuando una de las furgonetas barredoras de los operarios se retiraba y dio marcha atrás.

La policía municipal sufrió una fractura en un pie y diversas contusiones en una pierna. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, siendo trasladada a un centro hospitalario en estado no grave.