Una mujer grave tras ser atropellada por un autobús de EMT en Ciudad Lineal (Madrid)

Una mujer de unos 80 años de edad ha resultado herida grave esta mañana de lunes, 20 de octubre, tras ser atropellada por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid en el distrito de Ciudad Lineal.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la mañana de este lunes en la calle de Ricardo Ortiz. Por causas que aún se investigan, un autobús de la EMT ha arrollado a una mujer de unos 80 años, sufriendo múltiples traumatismos, entre ellos craneoencefálico y pélvico.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que tras ser estabilizada ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado en estado grave. Por su lado, una psicóloga del SAMUR ha atendido al conductor del autobús urbano, muy afectado.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han regulado el tráfico, han escoltado al convoy sanitario para mayor agilidad en el traslado, han realizado el pertinente atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este nuevo atropello en la capital.