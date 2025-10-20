Los Cazacracks vuelven a los colegios madrileños para descubrir a los futuros talentos del videojuego

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a las aulas madrileñas a través del comando Cazacracks. Esta iniciativa de Madrid in Game celebra su tercera edición recorriendo más de una treintena de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid para descubrir a los futuros talentos del videojuego.

Hace casi tres años, el Consistorio puso en marcha Madrid in Game con un Campus del Videojuego ubicado en la Casa de Campo y un objetivo: profesionalizar la industria del videojuego en Madrid. Enmarcada en esta misión, la formación de jóvenes profesionales supone una oportunidad para la futura generación de empleo cualificado en la ciudad en un sector de alta demanda.

“El objetivo es informar a estudiantes de bachillerato y formación profesional sobre las salidas profesionales en la industria del videojuego y la amplia oferta de estudios superiores enfocados a este sector en Madrid”, señala Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento. “En los próximos años surgirán nuevos empleos ligados a tecnologías emergentes dentro de este sector y será necesario que existan personas cualificadas para desempeñarlos”, ha asegurado.

Una visita ‘gamificada’ a las aulas

A través de dinámicas participativas, ejemplos prácticos y un lenguaje cercano, los Cazacracks mostrarán a los jóvenes cómo es el desarrollo de un videojuego, las múltiples salidas profesionales que ofrece el gaming y cómo la capital se ha convertido en un polo de atracción de talento internacional en este campo.

Con el objetivo de implicar de forma activa a los estudiantes, cada visita incorporará una experiencia gamificada basada en clásicos como Arkanoid y Breakout. Los alumnos deberán superar diferentes niveles para ir desbloqueando monumentos de Madrid reinterpretados en estilos gráficos que recorren la historia del videojuego, desde los 8 bits hasta la nueva generación.

Todo ello, gracias a un comando compuesto por actores ataviados con elementos gaming e interpretando distintos perfiles profesionales del sector, desde la programación hasta el diseño de arte, pasando por la narrativa y la producción.

La Casa de Campo reunirá a la oferta educativa del videojuego

Los días 29 y 30 de octubre, el Campus del Videojuego de Madrid, situado en Casa de Campo, será el escenario del evento final de Cazacracks. Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán conocer de cerca la oferta formativa de universidades y centros especializados en grados del sector del videojuego, además de participar en un variado programa de actividades.

La cita incluirá competiciones de eSports, charlas y ponencias con profesionales del sector y la oportunidad de descubrir los proyectos y videojuegos desarrollados en la aceleradora Madrid in Game, dentro del Start IN Up Program.

Con más de 40 grados y másteres, Madrid es uno de los principales creadores de talento de la industria del videojuego. Entre los centros participantes de esta edición, se encuentran Voxel School, UDIT, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Camilo José Cela, Universidad Europea de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, ESDIP Escuela de Arte, Universidad Francisco de Vitoria, CEV, UTAD Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, Universidad CEU San Pablo, La Tecnocreativa y Lightbox Academy.