Personalidades como Valdano, Serrat, Amaral, Gran Wyoming, Arturo Valls, Love of Lesbian o Manolo García convocan una manifestación este domingo en Madrid «por una paz justa y duradera» en Palestina

La plataforma PararLaGuerra ha convocado una nueva manifestación por Palestina este domingo 19 de octubre con el apoyo de 130 personalidades de la Cultura y 120 organizaciones. La manifestación está convocada con el lema: ‘Por una Paz Justa y Duradera. No al Genocidio’ a las 11:00 horas en la Puerta del Sol, y transcurrirá hasta la Plaza Juan Goytisolo.

Entre los firmantes se encuentran los actores Juan Echanove, Julián López, Alberto Ammann, Antonio de la Torre, Arturo Valls, Enrique Auquer, las actrices Malena Alterio, Macarena García, Isabel Ordaz, María Barranco, los directores Fernando Colomo, Emilio Martínez Lázaro, Julio Medem, Marcel Barrena y Benito Zambrano, o la directora Carol Rodríguez

El cartel que se ha publicado como publicidad financiado con aportaciones de los firmantes, incluye los lemas que identifican a PararLaGuerra desde su nacimiento en octubre de 2023: ‘Palestina Libre, Alto el Fuego Definitivo, Ni Terrorismo, Ni Genocidio’.

La convocatoria se extiende también a concentraciones el 17 y 18 de octubre en 250 poblaciones de todo el país, pero concluirá con la manifestación del domingo en Madrid. En la rueda de prensa, los portavoces de PararLaGuerra han anunciado una actuación al final de la manifestación en la que participarán artistas como Miguel Ríos, Colectivo Panamera, Alejandro Astola, la cantautora Cira, y en la que van a estar presentes leyendo el comunicado artistas como los raperos Sara Socas y Zatu de SFDK.

Entre los artistas que respaldan la convocatoria se encuentran también Rayden, Carlos Tarque, Amaral, Joan Manuel Serrat, La Mari de Chambao, Love of Lesbian, Manolo García, Rodrigo Cuevas o Soledad Giménez.

PararLaGuerra convoca esta manifestación para “celebrar el alto el fuego como lo han hecho en las calles los gazatíes o las familias de los rehenes israelíes”, para “felicitarnos porque el alto el fuego no se hubiera conseguido sin la movilización de la sociedad española” y para “exigir una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos de acuerdo a la legalidad internacional”.

Según los portavoces de PararLaGuerra “no se puede entender que se haya conseguido un alto el fuego sin la movilización que en España se ha producido de forma transversal y que ha ido creciendo durante dos años. ParaLaGuerra publicó su primer manifiesto denunciando “el genocidio en Gaza”, el 29 de octubre de 2023, y esta es la séptima convocatoria de movilización que hacen.

“Hace un año salimos a la calle en 50 poblaciones, ahora ya son 250 y esperamos que la manifestación del domingo sea una celebración cívica y pacífica, y una apuesta por una paz que dure y que sea justa para Palestina”. Entre las organizaciones firmantes se encuentra también UGT, con la firma de Pepe Álvarez, además de otros sindicatos como USO, Fetico o la FeSP. Pero también grupos políticos como Coalición Canaria, PNV, PSOE y Sumar.

Tambíén apoyan esta convocatoria periodistas como Ana Pardo de Vera, Antón Losada, Fran Sevilla, Gonzo, Guillermo Fesser, Jon Sistiaga, Julia Otero, Lucía Mendez o el Gran Wyoming. Además de otros profesionales como Jorge Valdano, el pintor Antonio López, la escritora Rosa Montero, los científicos Rafael Matesanz, Amos García, o Daniel López de Acuña, el director Lluis Pasqual, la ilustradora Flavita Banana o la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

PararLaGuera acabará la manifestación en la misma plaza en la que en marzo de 2024 celebraron su primera concentración asegurando que no iban a parar hasta conseguir el alto el fuego, “ahora tiene que ser definitivo y cumplirse la legalidad internacional”.