Seis hospitales madrileños participan en el estudio de un medicamento que mejora un 15% la supervivencia en cáncer de mama

Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid participan en el estudio internacional de un medicamento que mejora un 15,8% la supervivencia en pacientes con cáncer de mama, según los resultados presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO), que se celebra en Berlín. Son el Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y Ramón y Cajal de la capital, y Fundación Alcorcón. Este domingo, 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra esta enfermedad.

MonarchE es un ensayo clínico global y randomizado, en fase 3, que consiste en la administración durante dos años del fármaco abemaciclib junto a hormonoterapia para tratar esta patología en casos de alto riesgo. En la investigación han participado más de 5.600 personas con cáncer de mama temprano de alto riesgo HR+/HR2-, de 38 países y un total de 603 centros sanitarios, seis de ellos los del Servicio Madrileño de Salud, siendo el Clínico San Carlos el hospital español que más participantes ha reclutado, un total de 34.

Los resultados presentados, con un seguimiento mediano de 6,3 años, indican también que este nuevo tratamiento reduce el riesgo de recaída en un 27%. “Es una buena noticia para las pacientes y para la ciencia. Podemos considerar que este avance constituye un nuevo hito en la lucha contra el cáncer de mama”, ha explicado José Ángel García, oncólogo médico del Clínico San Carlos y coordinador regional para España del ensayo.

El 99,4% de los participantes en este estudio eran mujeres, con una edad media de 51 años. Las pacientes con tumores que presentaban cuatro o más ganglios axilares metastásicos o de uno a tres ganglios positivos con características de alto riesgo fueron asignadas aleatoriamente a añadir dos años abemaciblib a la terapia endocrina adyuvante frente a recibir exclusivamente terapia endocrina estándar. El 95,4% había recibido radioterapia y quimioterapia adyuvante previamente.

Nueva vía terapéutica en enfermas de alto riesgo

Los resultados han demostrado que abemaciclib –aprobado en 2023 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios- combinado con el tratamiento estándar de terapia endocrina, mejora significativamente el riesgo de recurrencia y aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de mama con receptor hormonal positivo (HR+) y HER2- negativo.

Incluso tiempo después de los dos años de tratamiento con el fármaco en un intervalo relativamente breve, como seis años y medio, “algo poco habitual, ya que para disponer de datos de supervivencia global con otros tratamientos solían requerirse 10 o incluso 15 años de seguimiento mediano”, ha destacado García.

El tratamiento estándar del cáncer de mama varía dependiendo del riesgo y la recurrencia de las enfermas y suele incluir una combinación de cirugía con radioterapia, quimioterapia y terapia endocrina. Con los resultados del estudio MonarchE, se abre una nueva posibilidad en la práctica clínica en pacientes de alto riesgo, reduciendo la posibilidad de recaídas y de metástasis, al tiempo que eleva las posibilidades de supervivencia.