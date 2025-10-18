Ana Morgade, Eva Hache, Luis Piedrahita, Leo Harlem… las ‘Mentes Peligrosas’ regresan a Madrid

Tras vender más de 140.000 entradas desde su estreno, el espectáculo de humor Mentes Peligrosas regresa a Madrid con un nuevo show en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. En esta ocasión contará con un elenco destacado que se alternará en un formato de cuatro artistas por función: Ana Morgade, Eva Hache, David Cepo, Hovik, Luis Piedrahita, JJ Vaquero, Álex Clavero y Leo Harlem, uno de los humoristas más queridos del país, que anuncia su despedida de los escenarios.

Las funciones se celebrarán del 24 de octubre al 2 de noviembre, con sesiones los viernes a las 19:00h., sábados a las 20:30h. y a las 23:00h. y domingos a las 20:30h. Las entradas están disponibles desde 30€ en www.mentespeligrosas.es

El show ha recorrido toda España desde su estreno en septiembre de 2023, colgando el cartel de entradas agotadas en todas las representaciones. Además, el pasado 7 de diciembre celebró la ‘Gran Reunión’ en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) marcando un hito en la comedia española con 12.500 entradas vendidas.

El motivo de unión de estas grandes figuras del humor español son las fiestas de antiguos alumnos. Un reencuentro en el que los cómicos más importantes del panorama nacional sacan las carcajadas del público durante 90 minutos.

La obra está producida, escrita y dirigida por Etiqueta Negra Producciones, con un equipo artístico compuesto por La Cía de la Luz en el diseño de luces y escenografía, Victoria Nogales en el diseño de vestuario y Carlos Villarejo en la dirección de fotografía. El espectáculo cuenta con el patrocinio de Aceites de Oliva de España, marca de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, dentro de su iniciativa “Humor, Salud y Sabor”.

El show contará en Madrid con un elenco excepcional que se alternará en las funciones: Ana Morgade, actriz y presentadora; su humor y facilidad para la improvisación la han llevado a convertirse en una de las humoristas más importantes; Eva Hache, actriz, presentadora, comediante y directora de cine, una de las referentes humoristas del país, que participó en Paramount Comedy y en El Club de la Comedia; Hovik, actor, escritor, exboxeador y humorista, cuenta en cartel con su espectáculo Grito; Luis Piedrahita, humorista, escritor, ilusionista, presentador y director de cine, colaborador y guionista de El hormiguero 3.0. Actualmente presenta su último espectáculo de humor: Apocalípticamente correcto; JJ Vaquero es un cómico, monologuista, guionista de varios espectáculos y programas que ha triunfado tanto en teatros como en televisión; Álex Clavero, conocido como El Francotirarock de RockFM y por su intensa actividad teatral con su espectáculo unipersonal La Nueva Normalidad; David Cepo, que llena teatros en toda España con su show No Cruces los Brazos.

Y muy especialmente, Leo Harlem, uno de los cómicos más queridos del país, que anuncia su despedida de los escenarios. El humorista pondrá punto final asu actividad sobre los escenarios con Hasta luego Leo, un espectáculo producido por Etiqueta Negra y Divertia Producciones, que podrá verse en cinco funciones consecutivas a partir del 17 de diciembre. De este modo, Mentes Peligrosas se convierte en una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de su talento.

La gira

El show ha recorrido con éxito en ciudades como Gijón, Santiago de Compostela, Salamanca, Bilbao, Valencia, Barcelona, Oviedo, Pamplona, Vigo, Palma de Mallorca, Burgos, Illescas, Toro, Murcia y A Coruña.

Además de Madrid, en Barcelona tendrá lugar una función especial el sábado 1 de noviembre en el Auditori Fòrum CCIB con un elenco compuesto por las humoristas Carolina Iglesias, Eva Hache, Lala Chus y Sílvia Abril.

El sábado 15 de noviembre se celebrará en el Fernando Buesa Arena de Vitoria el segundo show más grande de la historia de Mentes Peligrosas tras la ‘Gran Reunión’ en el Movistar Arena, en un formato especial integrado por Álex Clavero, Leo Harlem, Eva Hache, Ana Morgade, David Cepo y la incorporación de Galder Varas.

Las siguientes plazas confirmadas son: Donostia —viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Kursaal—, Zaragoza—sábado 22 de noviembre en el Auditori de Zaragoza—, Santander —viernes 5 de diciembre en el Palacio de Festivales—, El Espinar —sábado 13 de diciembre en el Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal—, Vigo —sábado 24 de enero de 2026 en el Auditorio Mar de Vigo—, Santiago de Compostela —sábado 21 de febrero de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia—, Logroño —sábado 28 de febrero de 2026 en Riojaforum— y Bilbao —sábado 9 de mayo de 2026 en el Palacio Euskalduna—.

Sinopsis

De la escuela de la comedia nacional han salido algunas de las mentes más afiladas, originales, creativas y… peligrosas de España. Y ya iba siendo hora de que tuviesen una fiesta a su altura. Mentes Peligrosas afronta el nuevo curso con la ilusión de repetir matrícula de honor en el marco de un espectáculo completamente renovado. Olvidándose de las típicas reuniones de antiguos alumnos: esta vez, lo que les une no es el pasado, sino la necesidad de romper con todo y celebrar lo que de verdad importa… ¡la risa!

Nuevo show, nuevos monólogos, nuevos gags… Mentes Peligrosas vuelve para demostrar que es la mejor fiesta de la risa posible. Antiguos amigos y nuevos alumnos con los que volver a bailar, cenar, beber… Y, sobre todo, seguir riéndonos. Mentes brillantes, talentosas y peligrosas que se reúnen una vez más para crear una experiencia única.