Golpe al ‘Hijo en Apuros’: desarticulados 41 grupos criminales dedicados a esta estafa

La Guardia Civil ha culminado la ‘Operación Kinderen’, una extensa investigación iniciada en el año 2022 que ha logrado desarticular 41 grupos criminales independientes dedicados a la estafa conocida como el ‘hijo en apuros’. El operativo, desarrollado en varias fases, ha arrojado un balance de 342 personas encartadas, con un perjuicio económico que supera el millón y medio de euros.

En total, los agentes han detenido a 215 personas por su implicación directa en la actividad delictiva y han investigado a 127 personas más, muchos de ellos con antecedentes previos por delitos similares. Todos los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Estafa internacional y cifra defraudada

El entramado criminal desmantelado se dedicaba a la comisión de estafas mediante un método en el que los autores se hacían pasar por un familiar de la víctima (habitualmente un hijo o hija) para solicitar dinero de forma urgente, aprovechando la presión psicológica y la urgencia emocional generada.

La cantidad total defraudada asciende a 1.503.125,81 euros, con un total de 216 perjudicados registrados en todo el territorio nacional. La investigación fue desarrollada por efectivos de la Comandancia de Madrid y se puso en marcha tras la recepción de una denuncia inicial en la localidad de Majadahonda en 2022, donde la víctima había sido estafada en unos 5.000 euros.

Estructura criminal, descapitalización y blanqueo

La ‘Operación Kinderen’ permitió a los agentes acreditar la existencia de 41 grupos criminales, cada uno de ellos operando bajo una estructura organizada con funciones claramente repartidas. Las tareas desempeñadas por los miembros de estas redes incluían la recopilación de datos de las víctimas, el envío de mensajes fraudulentos (principalmente por SMS y WhatsApp), la gestión de las líneas telefónicas utilizadas y la descapitalización del dinero obtenido.

La descapitalización se realizaba mediante diversos métodos para dificultar el rastreo policial, incluyendo retiradas en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y compras con tarjetas bancarias. Este modus operandi no solo facilitaba la estafa a las víctimas, sino que también permitía el blanqueo de capitales mediante la fragmentación y dispersión de los fondos para ocultar su origen ilícito.

Consejos de la Guardia Civil para evitar el fraude

Ante la proliferación de esta técnica, la Guardia Civil ha ofrecido una serie de consejos clave para evitar ser víctima de la estafa del ‘hijo en apuros’. La institución recomienda dudar de los mensajes instantáneos provenientes de números desconocidos y verificar siempre la identidad del remitente.

También destaca la conveniencia de contactar directamente con el hijo o hija si la situación de apuros es comunicada desde un número que no esté en la agenda. Se aconseja dudar siempre de cualquier situación de emergencia comunicada desde un número desconocido, realizar alguna pregunta de verificación que solo el familiar pueda responder y evitar transferencias de dinero a números que no sean habituales.