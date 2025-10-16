Espacio Cultural Serrería Belga amplía la muestra ‘Mil y un Quijotes’ con teatro y diálogos de Savater, Trapiello y otros expertos

El Espacio Cultural Serrería Belga, centro del Área de Cultura, Turismo y Deporte, organizará en octubre y noviembre un programa gratuito de actividades como parte de su exposición Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada con motivo del centenario de su edificación. Las actividades incluyen una escenificación teatralizada de fragmentos del Quijote y diálogos entre figuras tan relevantes como los escritores Andrés Trapiello y Espido Freire; los filósofos Fernando Savater y Javier Gomá; el catedrático de filología y cervantista José Manuel Lucía Megías; los dramaturgos Álvaro Tato y Ana Zamora; el director de escena Ernesto Arias y el actor Jorge Eliseo.

Estas actividades ofrecerán nuevas miradas sobre una exposición que se puede visitar hasta el 23 de noviembre y que ha recibido durante su primer mes de exhibición a 5.500 visitantes. Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada reúne por primera vez fuera de su ubicación habitual más de 300 piezas de gran valor artístico, entre las que se encuentran primeras ediciones del Quijote, litografías de Salvador Dalí o un boceto de Josep Maria Sert.

Espacio Cultural Serrería Belga: una relación muy especial con el Quijote

Esta muestra homenajea el carácter literario del Espacio Cultural Serrería Belga, su enclave en el barrio de las Letras y su vínculo con el Quijote. El edificio en el que se asienta este espacio cultural, construido en torno a 1925, era una antigua serrería cuya madera procedía de los pinares de El Paular, en la sierra de Guadarrama. Y fue del molino de papel de El Paular del que salieron los pliegos sobre los que se imprimió, en 1605, la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Teatro itinerante por la exposición y un ciclo de conversaciones

El programa de actividades comenzará el viernes 17 de octubre, a las 18:30 horas, con la dramaturgia Sobre el Quijote. La palabra de Cervantes hecha voz. Los actores Ernesto Arias y Jorge Eliseo serán los encargados de escenificar fragmentos seleccionados de la novela mientras recorren la exposición, invitando al público a redescubrir el humor, la ironía y la humanidad de Cervantes y de sus célebres personajes Don Quijote y Sancho Panza.

El sábado 25 de octubre, a las 12:30 h, el filólogo cervantista José Manuel Lucía Megías conversará con el filósofo y escritor Javier Gomá bajo la temática Más allá de las palabras. Iconografía quijotesca, en una conferencia moderada por la escritora Espido Freire. Abordarán, entre otros temas, el “encanto de Cervantes”, una combinación de ideal caballeresco, cortesía y humor.

El sábado 8 de noviembre, a las 12:30 h, el escritor Andrés Trapiello y el filósofo y escritor Fernando Savater debatirán sobre El Quijote en el siglo XXI ofreciendo una visión actual de esta obra cumbre de la literatura, en una conversación conducida también por Espido Freire.

El ciclo concluirá el sábado 15 de noviembre, a las 12:30 h, con el conversatorio Del texto a la escena, en el que participarán el actor y director Ernesto Arias, el escritor, dramaturgo y actor Álvaro Tato y la directora de escena y dramaturga Ana Zamora. Desde la interpretación, la dramaturgia y la dirección, los tres han sido artífices de destacados montajes que han abierto nuevas perspectivas teatrales sobre la narrativa de Cervantes. En este conversatorio, dialogarán sobre los desafíos y anécdotas al adaptar y llevar a escena piezas como Numancia, las Novelas ejemplares o el Quijote.

Este programa de actividades paralelas forma parte de la amplia oferta cultural alrededor del arte, la literatura, el diseño, la imagen y la gastro cultura que ofrece el Espacio Cultural Serrería Belga, un centro municipal que ha recibido 114.000 visitantes en estos meses de 2025.