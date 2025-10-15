El PSOE celebra los avances en la recuperación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel para vivienda asequible

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado los avances producidos en el desarrollo del ámbito de la antigua cárcel de Carabanchel, tras el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el traspaso de los terrenos al Ministerio de Vivienda y su gestión por parte de la entidad pública estatal de suelo (SEPES).

Esta decisión permite «desbloquear definitivamente un proyecto largamente demandado por los vecinos de Carabanchel y Latina, y avanzar en la creación de vivienda asequible, equipamientos públicos, zonas verdes y un espacio para la memoria democrática por lo que significó la antigua cárcel de Carabanchel para esta ciudad».

Con el acuerdo, el Ministerio de Vivienda «retoma su papel activo como garante de que el derecho a una vivienda digna», subrayan, y entre los aspectos más relevantes del convenio destacan:

Más de 500 viviendas asequibles manteniendo la titularidad pública del suelo.

Incremento del 65 % del espacio reservado a equipamientos públicos y zonas verdes, pasando de 38.000 m² (PGOUM 1997) a 59.000 m².

Reserva de 40.000 m² para la construcción de un hospital de referencia para los distritos de Carabanchel y Latina.

000 m² destinados a un equipamiento municipal, como podría ser una escuela infantil, centro de mayores o biblioteca.

Reducción de la edificabilidad prevista por el Ministerio, que pasa de 129.125 m² a 88.000 m².

000 m² se destinarán a zonas verdes y 46.000 m² a viario público, manteniendo los espacios actuales de la Comisaría de Latina y el CIE de Aluche.

Un espacio dedicado a la Memoria Democrática, que incluirá un monumento, un centro de interpretación o de museo y la denominación simbólica de calles y plazas del ámbito.

Asimismo, cerca de 20.000 m² se destinarán a dependencias de la Administración Penitenciaria —la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la SEIP—, si bien las parcelas inicialmente previstas para una escuela de estudios penitenciarios serán devueltas al Ayuntamiento como suelo dotacional.

El nuevo plan urbanístico «incorpora mejoras sustanciales impulsadas tras años de reivindicación vecinal» y contempla una superficie total de más de 172.000 metros cuadrados:

Desaparición del trazado de la autopista urbana que pretendía atravesar el Parque Eugenia de Montijo, sustituida por una vía verde peatonal y arbolada.

Musealización y señalización de la canalización romana existente bajo el terreno.

Recuperación del entorno de la Ermita de Santa María la Antigua, Bien de Interés Cultural (BIC), que será conectada peatonalmente con la nueva zona verde y la Cañada o Vereda de Aluche, con una plaza ajardinada y acabados de calidad.

Creación de un gran espacio público con zonas estanciales, mobiliario urbano, accesibilidad universal y pavimentos de alta calidad.

La parcela destinada a vivienda pública dentro del ámbito BIC corresponderá al Ayuntamiento de Madrid.

Además, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha reafirmado su compromiso de construir un memorial-museo en el lugar, con un presupuesto reservado de hasta 300.000 euros.

Compromiso del Grupo Municipal Socialista

El Grupo Municipal Socialista recuerda que este proyecto «nació del consenso institucional y de la lucha vecinal por recuperar un espacio emblemático marcado por la historia de la represión y la defensa de las libertades democráticas».

El Grupo Socialista «seguirá trabajando para que el Ayuntamiento cumpla con los compromisos adquiridos, acelere la ejecución del plan para desarrollar equipamientos y dotaciones públicas y garantice que la nueva ordenación beneficie realmente a los vecinos y vecinas de Carabanchel y Latina».