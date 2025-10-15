Detenido por grabar a sus hijas menores y sus amigas desnudas con cámaras ocultas en casa y en un vestuario público: tenía más de 6.000 archivos almacenados

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores, así como de un delito contra la intimidad. El detenido, que fue puesto a disposición judicial, contaba con múltiples dispositivos electrónicos en los que llegó a almacenar más de 6.000 archivos de pornografía infantil.

Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes situaron en una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid a un usuario que descargaba y compartía archivos de pornografía infantil a través de un programa de intercambio de archivos por internet.

Avanzadas las investigaciones, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio del varón en junio de 2024, donde apreciaron cómo el detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad realizando conductas de carácter sexual.

Durante el dispositivo se hallaron grabaciones realizadas con cámaras ocultas, instaladas por el propio autor en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda. Por todo ello, fue detenido y puesto a disposición judicial.

Grabaciones en el interior de un vestuario público

En el análisis documental de los archivos, los agentes descubrieron cómo el hombre, sirviéndose de una de sus hijas, grabó en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo público del municipio tanto a su hija como al resto de menores que se cambiaban para realizar la práctica de natación.

Tras una ardua labor de investigación y análisis de las imágenes los agentes localizaron a todas las menores que fueron grabadas, ascendiendo a un total de trece víctimas, informando a los padres de los hechos sucedidos, dando el oportuno trámite judicial al respecto para que fuese unido a la causa.

Con el exhaustivo análisis de los archivos y la identificación de las víctimas se volvió a proceder a la detención del varón el 30 de septiembre de 2025, pasando a disposición judicial como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores.