Madrid recuerda a Lina Morgan con una placa en el edificio donde residió sus últimos años

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha descubierto hoy una placa conmemorativa en homenaje a Lina Morgan en la fachada del edificio donde residió sus últimos años, en la calle de Samaria, 12, en el distrito de Retiro. Con este gesto, Madrid recuerda a una de las intérpretes más queridas del teatro español, icono de la comedia popular y del género de revista.

En palabras de Rivera de la Cruz, “Lina Morgan fue una artista inmensa y también una madrileña muy querida”. Esta placa, ha añadido, “rinde homenaje no solo a su talento y a su trayectoria, sino también al cariño y la alegría que llevó siempre a los escenarios y al corazón de Madrid”.

Durante el acto, que ha incluido una breve representación inspirada en su trayectoria, han intervenido el padre Ángel, el productor teatral Jesús Cimarro y el periodista y biógrafo Jesús García Ors, quienes han recordado a la intérprete de éxitos del cine, el teatro y la televisión como La tonta del bote, El último tranvía o Compuesta y sin novio.

Este reconocimiento se suma al que la ciudad le brindó en 2022, cuando el Ayuntamiento dio su nombre a la plazuela situada frente al teatro La Latina, del que fue propietaria durante más de tres décadas. Nacida en 1937 y fallecida en 2015, la actriz y vedete recibió, entre otros galardones, el Premio Ondas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

