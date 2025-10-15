El 21% de médicos residentes madrileños presenta depresión y el 3% tiene ideas suicidas

Una colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) y la Universidad de Harvard ha revelado que la vocación, los lazos familiares, la espiritualidad y la religión, se asocian positivamente con el florecimiento humano —una evaluación multidimensional del bienestar— en médicos que empiezan su residencia (MIR).

El estudio, basado en una encuesta a 743 nuevos médicos residentes, pone de manifiesto una prevalencia preocupante de depresión (21%) e ideación suicida (3%). Los autores instan a incorporar factores personales y emocionales en los programas de formación para proteger la salud mental de los futuros facultativos.

La investigación, liderada por el Dr. Manuel Martínez-Sellés, catedrático de medicina y presidente del ICOMEM y el profesor Tyler J. VanderWeele de la Universidad de Harvard, se acaba de publicar en el Journal of Clinical Medicine.

Para medir el bienestar, los autores emplearon un cuestionario diseñado por el ICOMEM y el “Índice deFlorecimiento Seguro”, que abarca seis dimensiones: salud física y mental, felicidad, sentido de propósito,relaciones personales, virtud y estabilidad económica.

Los resultados evidencian que los MIR se auto asignan valores medios muy elevados para vocación e importancia de la familia (>9,2/10), mientras que espiritualidad y religión presentan valores intermedios (5,2-6,5).

Los médicos con depresión o ideación suicida obtuvieron puntuaciones más bajas en estos cuatro dominios, aunque las diferencias solo fueron significativas en la relación depresión-menor identificación religiosa.

El “Índice de Florecimiento Seguro” promedio fue de 8,2/10, con valores más bajos en varones y en aquellos con depresión o ideación suicida. El florecimiento se asoció de forma moderada con vocación/familia y de forma débil con espiritualidad/religión.

El Dr. Martínez-Sellés subraya que “el bienestar de los médicos residentes no solo repercute en su salud personal, sino también en la calidad asistencial que ofrecen a sus pacientes” Añade que la espiritualidad y la religión pueden desempeñar un papel protector, fortaleciendo la resiliencia frente a la presión emocional y profesional inherente a la práctica médica. También fomentar los lazos familiares o intentar seleccionar estudiantes con vocación podrían tener un efecto positivo.

El estudio propone que el florecimiento humano se promueva de manera explícita durante la formación médica,a través de iniciativas orientadas a reforzar el sentido de propósito, el equilibrio emocional, las relaciones interpersonales y la conexión con los valores personales de los futuros médicos.