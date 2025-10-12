Vicálvaro acoge un torneo de ajedrez rápido en homenaje a Manuel Álvarez Escudero, miembro centenario del Club de Ajedrez de Valdebernardo

El Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid ha sido el escenario de un torneo de ajedrez rápido en homenaje a Manuel Álvarez Escudero, miembro del Club de Ajedrez de Valdebernardo, quien ha recibido un obsequio de manos del concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos.
Organizada por el Club de Ajedrez de Valdebernardo, la competición ha contado con la participación de ajedrecistas de todas las edades y niveles. Se ha disputado bajo el sistema suizo a siete rondas, siguiendo las normas de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y es puntuable para el I Circuito de Ajedrez Rápido de Madrid.
Manuel Álvarez Escudero, vecino de Vicálvaro, es considerado uno de los mejores ajedrecistas de Madrid. A sus 104 años, continúa practicándolo, siendo un ejemplo de dedicación al deporte y compromiso con la vida cultural del distrito. El Club de Ajedrez de Valdebernardo fomenta esos mismos valores desde que se puso en marcha en 2014 y actualmente cuenta con siete equipos, 130 socios y más de 60 jugadores.