Los centros de salud madrileños han evitado ya más de 5.000 caídas de ancianos

Los centros de salud públicos de la Comunidad de Madrid han evitado en dos años más de 5.000 caídas de mayores de 70 años y, con ello, complicaciones más graves como roturas de cadera. El éxito de esta estrategia preventiva ha sido posible gracias al programa de Atención Primaria para la detección y prevención de la fragilidad en este colectivo.

En este periodo, los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña han realizado más de 200.000 evaluaciones, alcanzando al 62,7% de la población diana. El resultado ha sido la identificación de 48.114 personas con alta tendencia a sufrir este tipo de accidentes.

Los responsables de realizar estos estudios pertenecen a la plantilla de Enfermería, y entre las pruebas realizadas a los pacientes se encuentran la medición de la velocidad de marcha, el control del equilibrio o la capacidad para levantarse de una silla.

Esta iniciativa ha permitido poner en marcha intervenciones tempranas e individualizadas en los beneficiarios de esta medida. En el 37% de los casi 50.000 casos de peligro, los sanitarios han elaborado planes de acción semestrales, que incluyen educación en hábitos saludables; ejercicios de fuerza, resistencia y equilibrio, o fomento de la vida social e intelectual.

Además, para reforzar esta estrategia, Atención Primaria cuenta en la actualidad con 200 grupos en el ámbito comunitario para promover la actividad física. Hasta la fecha han participado 2.646 ciudadanos de más de 70 años. Con esta estrategia, impulsada por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con un envejecimiento activo y seguro.