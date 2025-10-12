Un joven motorista grave tras accidentarse en la M-50 (Villa de Vallecas)

Un motorista de 22 años de edad ha resultado herido grave esta mañana de domingo, 12 de octubre, tras salirse de la vía cuando circulaba por la carretera de circunvalación M-50 a su paso por el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 10 de la mañana de este domingo a la altura del punto kilométrico 38 de la M-50, en el término municipal de Madrid, a su paso por Villa de Vallecas. Por causas que aún se investigan, un joven motorista ha perdido el control de su vehículo y se ha salido de la vía, impactando contra las barreras laterales.

Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima ha sufrido diversos traumatismos y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios del SUMMA 112 han efectuado las pertinentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzadas.

Tras 45 minutos de masajes, han logrado resucitar al chico, que ha sido trasladado en helicóptero sanitarizado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave y se teme por su vida. Era el único ocupante de la motocicleta y, en principio, no ha habido otros vehículos involucrados.

Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.