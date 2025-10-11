Madrid propone 200 actividades medioambientales gratuitas este otoño para todos los públicos

La Comunidad de Madrid despliega cerca de 200 actividades medioambientales gratuitas este otoño para dar a conocer la biodiversidad regional y promover su preservación. Las personas interesadas en participar pueden elegir entre una amplia oferta de juegos, talleres, sendas, exposiciones y propuestas adaptadas a distintos públicos, los fines de semana y festivos de octubre a diciembre.

El programa detallado se puede consultar en este enlace, donde también puede realizarse la reserva previa: Red de Centros. Las acciones desarrollarán en el Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Águila (Chapinería), El Campillo (Rivas Vaciamadrid), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Valle del Lozoya (Garganta de los Montes), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), Polvoranca y Bosque Sur (Leganés). Expertos ambientales mostrará la flora y fauna autóctonas, así como las especies invasoras y otros aspectos que las amenazan.

Así, el Arboreto Luis Ceballos organiza una visita guiada asociada a la estación otoñal que aborda la historia del monte Abantos y la ecología de los hongos, el 19 de octubre. Y el 8 de noviembre, dentro de la Semana de la Ciencia, invita a conocer el observatorio meteorológico de Navacerrada de la mano de expertos. El 7 de diciembre se podrán recorrer los jardines de la Casita de El Príncipe, aprendiendo cuáles son sus árboles más notables.

Entre las iniciativas de El Águila destaca un curso de iniciación a la apicultura, el 18 de octubre, en la que se mostrarán los trabajos que se realizan en el colmenar durante el año. El 1 de noviembre habrá una excursión a las pinturas rupestres del cerro de San Esteban, descubiertas a finales del siglo XX, y el 10 de noviembre propone una visita guiada a la exposición AstrónomAs, para conocer a las investigadoras que trabajan en astronomía y astrofísica.

El Campillo ofrece un taller para aprender a crear un cuaderno de campo, el 19 de octubre, y apuntar los descubrimientos en los paseos por la naturaleza. Y el 26 de ese mismo mes una actividad infantil para descubrir las huellas de los animales que viven en la Dehesa El Carrascal. Además, el 30 de noviembre será el turno de una yincana de especies exóticas invasoras.

Caserío de Henares impulsará su huerto participativo el 26 de octubre, con el programa de voluntariado Por el Bosque Vivo, recolectando semillas en torno a los ríos Henares y Jarama. También, una siembra de bellotas en colaboración con la asociación WWF Madrid, el 7 de diciembre, y un taller de dulces navideños el 20 de diciembre, para saber cómo prepararlos de manera que cuiden nuestra salud y el entorno.

El centro Valle del Lozoya tiene prevista una novedosa actividad en inglés, Finding hidden trees, para descubrir los árboles que forman parte del patrimonio natural de Canencia. Y el 8 de noviembre una senda en Robregordo, que alberga un bosque de acebos. Asimismo, el 6 de diciembre, se hará un recorrido al embalse de El Atazar, con una explicación sobre la importancia del agua.

Hayedo de Montejo, Polvoranca y Bosquesur

Polvoranca ha preparado para el 25 de octubre una senda por el jardín de rocas, en el que se podrá descubrir las 14 más frecuentes en los suelos madrileños. A ella se unen dos exposiciones: durante los meses de octubre y noviembre, una fotográfica sobre aves en el entorno cercano, y en diciembre, otra sobre los anfibios españoles y las amenazas actuales a su supervivencia.

Por último, Bosquesur organiza el 19 de octubre una senda botánica para identificar árboles y arbustos, así como algunas de sus características y curiosidades. El 22 de noviembre se hará un recorrido en bici por las áreas naturales, y el 6 de diciembre celebra el Día Mundial del Suelo para cuidarlo mejor y mantener los ecosistemas.

El Hayedo de Montejo continúa con sus itinerarios guiados en torno a su rico paisaje, que se pueden solicitar en la web Sierra del Rincón con antelación. Además, el programa de educación ambiental Guadarrama Río Arena ofrece una actividad el 18 de octubre para conocer a las aves autóctonas y otra jornada de voluntariado para llevar a cabo la revisión, limpieza y mantenimiento de las cajas nido de la Dehesa de Majadahonda.

Asimismo, se programan otras propuestas en los cuatro espacios de atención a visitantes de la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle del Paular y Peñalara), cuya programación está disponible en la web Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.