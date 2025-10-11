JAZZMADRID muestra su eclecticismo con ritmos que van del flamenco al ‘dance’, pasando por el ‘rhythm & blues’ de Nueva Orleans

El Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID 2025, reafirma en esta edición su apuesta por la diversidad estilística, y en su segunda semana, del 13 al 19 de octubre, abraza ritmos tan variados como el soul, el flamenco o la música electrónica, sin perder nunca su raíz jazzística.

Como en toda la programación del mes de octubre, los conciertos del ciclo ‘Villanos del Jazz’ protagonizan la agenda. Este fin de semana se esperan grandes momentos, empezando esta misma noche con la actuación de The Main Squeeze, que ofrecerá una explosiva mezcla de funk y soul, y más tarde con Chaos in the CBD, dúo neozelandés que se ha hecho un nombre en la escena electrónica internacional. Ambas formaciones actuarán en la Sala Villanos.

El público madrileño tiene una cita hoy con Eliane Elias en lo que supone la primera salida de JAZZMADRID a otro municipio, con entradas ya agotadas: será en Majadahonda, en la Casa de la Cultura Carmen Conde, donde la pianista y vocalista brasileña desplegará la sofisticación y el lirismo que la han convertido en figura esencial de la escena internacional. El día 14, Elias tendrá sesión doble en la Sala Villanos de la capital.

También hoy, procedente de Chicago, subirán al escenario de la misma sala el Hypnotic Brass Ensemble: ocho músicos que han capturado la música de jazz desde niños, y que llenarán el escenario de metales poderosos con un estilo que funde jazz, hip hop, funk, rock y calipso en una alquimia con poderes hipnóticos.

Grandes conciertos para todos los gustos

Entrando en la nueva semana, el lunes, 13 de octubre, Nueva Orleans abrirá el cartel con una de sus principales representantes: Ledisi, una de las grandes voces norteamericanas del soul contemporáneo, que combina en su repertorio jazz, góspel y rythm & blues con una fuerza interpretativa capaz de conmover al público desde la primera nota. El miércoles 15 de octubre, llegará a JAZZMADRID el Arturo O’Farrill Trio. Pianista y compositor, O’Farrill es heredero directo de la tradición del jazz latino y presenta un directo vibrante que combina la fuerza rítmica caribeña con el lenguaje del jazz moderno. El jueves, sin salir de la Sala Villanos, la programación dará un giro hacia el flamenco contemporáneo de Juan Medina, quien plantea un diálogo entre la tradición andaluza, la improvisación y las sonoridades jazzísticas más abiertas.

El viernes, 17 de octubre, el festival acogerá una doble propuesta. A las 21:00 h actuará el marroquí Saad Tiouly junto al cordobés Lin Cortés, en un encuentro de raíces africanas y flamencas que explorará nuevos caminos. Tiouly reinterpreta el gnawa, la tradición musical de las cofradías del África subsahariana, con elementos electrónicos y psicodélicos, aunando espiritualidad, modernidad y ritmos urbanos. Ese mismo viernes, a medianoche, el británico Daniel Avery sumergirá al público en un paisaje electrónico expansivo, confirmando el espacio de JAZZMADRID para los sonidos más experimentales y de club.

Un fin de semana de momentos únicos

Ya en el final de la semana, el sábado, 18 de octubre, tendrá lugar otra de las veladas más singulares del festival, con uno de los espectáculos más esperados de esta edición: Flamencos cantan a Bob Marley, que propondrá un encuentro inesperado entre el flamenco y el reggae, con la reinterpretación en clave jonda de los himnos del músico jamaicano. Esta iniciativa está comandada por el percusionista Israel Súarez ‘El Piraña’, el guitarrista Josemi Carmona, el pianista Álex Conde, la cantante Alana Sinkey, la cantaora Noemí Humanes, el bajista Josué Ronkío y el percusionista Juan Carmona Jr.

Esa misma jornada, el festival vuelve a escapar de los límites de la capital y se traslada al Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo de Las Rozas, donde la trompetista y cantante Andrea Motis y el guitarrista Josep Traver ofrecerán un concierto íntimo, lleno de frescura y delicadeza, en el que interpretarán baladas, estándares y canciones propias.