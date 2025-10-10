José Manuel García, el último horchatero de Madrid, da el pregón de las Fiestas del Pilar del distrito Salamanca

Las Fiestas del Pilar del distrito de Salamanca han comenzado esta tarde en el escenario principal del parque de Eva Duarte. José Manuel García López, propietario del último quiosco de horchata de Madrid, situado en la calle de Narváez, ha sido el encargado de dar el pregón, en el que ha agradecido a la junta “el precioso detalle de haberle elegido” para dar comienzo a estas fiestas.

Su aguaducho lleva 81 años en el barrio, “es nuestra segunda casa”, ha confesado José Manuel. En los 20 años que lleva al cargo de este negocio, afirma que siempre ha querido respetar la tradición de su familia, cuidando al detalle las bebidas y a los clientes “para ofrecer una cultura horchatera de más de 100 años”.

De él, la concejala del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, ha destacado que “representa el mejor ejemplo de esfuerzo y una manera entusiasta de hacer barrio, además de un reconocido espíritu de servicio a los demás, una vocación honesta de hacernos felices y un profundo amor por su trabajo”. Asimismo, la concejala ha subrayado el papel de vecinos, comerciantes y familias, “que habéis construido y proyectado este distrito hacia el futuro sin renunciar a la generosidad y el sacrificio de los que nos precedieron”.

Tras el pregón, ha actuado el artista Pavlenha, que ha presentado las canciones de su último álbum Ambolo. El broche de oro a esta primera jornada de fiestas lo ha puesto la banda Melocos que, con su concierto, ha convertido en un karaoke multitudinario el recinto al cantar los temas Cuando Me Vaya o Cada Golpe.