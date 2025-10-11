Madrid destinará 10,8 millones de euros a la atención socioeducativa de menores y familias en riesgo social en su domicilio y entorno

La Junta de Gobierno ha autorizado esta semana el nuevo contrato del servicio de educación social con el que el Ayuntamiento de Madrid desarrolla actividades preventivas y de atención socioeducativa dirigidas a niños y adolescentes en situación de riesgo social leve o moderado y a sus familias.

Tal como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el Consistorio destinará un gasto plurianual de 10,8 millones de euros a este recurso que tiene como finalidad mejorar la capacitación de los padres o responsables legales de los menores en el ejercicio de sus labores de educación y crianza y también proporcionar a sus hijos el apoyo que necesiten para su adecuado desarrollo personal.

El servicio está compuesto por 110 educadores sociales cuya actuación se lleva a cabo, principalmente, en los domicilios familiares de los usuarios y también en la calle o centros educativos donde se pueden detectar, de forma temprana, las posibles situaciones de riesgo. El recurso, que está gestionado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, da cobertura a los 21 distritos de la ciudad y complementa la atención social que desempeñan los profesionales de los 40 centros de servicios sociales municipales. En concreto, el contrato de este servicio comprende las siguientes actuaciones:

Servicio de atención a las familias en su domicilio para superar las dificultades de la vida familiar: Su finalidad es mejorar las habilidades y competencias personales y familiares con la intención de que padres, madres y otros cuidadores puedan ejercer correctamente estos roles, preservando la convivencia familiar o procurando la reunificación, en el supuesto de haberse producido una separación.



Servicio de atención en grupos socioeducativos para la mejora de las competencias personales: Supone la creación de grupos de madres, padres y otros adultos con menores a cargo en los que se trabaja para mejorar sus capacidades de educación y crianza. También se configuran grupos de niños y adolescentes a los que se ayuda en el desarrollo de sus habilidades y competencias personales y otros grupos mixtos de adultos y menores con los que se trabaja para mejorar la convivencia y las relaciones.

Servicio de acompañamiento a las familias para promover su autonomía: Consiste en informar y orientar a las familias sobre sus derechos y el uso adecuado de los recursos sociales, educativos, sanitarios, culturales y de ocio a su disposición, acompañándolas físicamente a estos cuando sea necesario.

Servicio de atención a los niños y adolescentes en su entorno (calles, plazas, parques o centros educativos) para prevenir situaciones de riesgo social: En este caso, se busca detectar y conocer a menores con conductas que puedan llevar a situaciones de riesgo social para estar presentes como referente educativo en su entorno cotidiano.

El nuevo contrato aprobado este jueves por la Junta de Gobierno se ejecutará entre junio de 2026 y mayo de 2028. Se contempla la posibilidad de prórroga por 36 meses adicionales.

Más de 47.000 personas atendidas en 2024

Durante el año 2024, fueron atendidas por este servicio de educación social un total de 47.874 personas. Estos usuarios conceden al recurso una nota media de satisfacción de 9,4 en una escala de 10 y el 98 % consideran que esta intervención profesional ha mejorado su situación familiar.

El año pasado destacaron las atenciones en el servicio de atención a niños y adolescentes en su entorno para prevenir situaciones de riesgo social, con más de 33.700 personas beneficiarias (un 66 % del total), así como las actuaciones en materia de atención a las familias en su domicilio para superar las dificultades de la vida familiar, que registra más de 11.600 personas atendidas pertenecientes a 3.338 familias.