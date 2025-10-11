Los40 Hispanidad Pop, Bomba Estéreo, el Corral de la Morería, Argenta Ensamble y la ORCAM llenan de música gratis este domingo las calles de Madrid

La Comunidad de Madrid prosigue con la celebración de Hispanidad 2025, que encara su recta final con los conciertos gratuitos de, entre otros, Los40 Hispanidad Pop, Bomba Estéreo, el Corral de la Morería, Argenta Ensamble y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM.

Así, este domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en los Jardines del Palacio de Vista Alegre estarán Acrocirkus, de la Fundación Tchyminiguagua (11:30 h), y los títeres ¿Hacer o Facer? del grupo de teatro Los Pintores (13:00 h).

El Parque de Santander se llenará de magia, clown y malabares con Check-Out, de la compañía Adrián Conde (12:00 h) y acogerá los bailes tradicionales bolivianos de Suri-Sikuri, de la Fraternidad Cultural Diablada Boliviana (13:00 h).

Por otro lado, oferta musical también continúa en: Plaza de España con los conciertos de Sonora Ponceña (13:00 h), Tiraya (18:00 h) y la banda colombiana Bomba Estéreo (19:30 h); Puerta del Sol con espectáculo de zarzuela de la Orquesta Ciudad de Alcalá (13:30 h), concierto de Naiza (18:00 h) y Los40 Hispanidad Pop (19:00 h); Plaza Mayor con el recital de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ORCAM (12:00 h) y la Gran Gala del Corral de la Morería (21:00 h); y en las salas de Madrid en Vivo con María Cristina Plata, en la Sala Villanos (19:00 h), y los venezolanos José y El Toro, en Café La Palma (21:00 h).

Además, en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas actuará Argenta Ensamble (17:00 h) y las bandas de música de Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero y Brunete harán lo propio en sus municipios.