Un motorista grave tras colisionar con varios coches en Puente de Ventas (Madrid)

Un hombre de 60 años de edad ha resultado herido grave esta mañana de sábado, 11 de octubre, al perder el control de su moto tras impactar contra varios turismos cuando circulaba por el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los hechos han ocurrido pasadas las 11 de la mañana cuando, por causas que aún se investigan y según testigos, el hombre que circulaba por el Puente de Ventas ha colisionado con un coche, ha perdido el control de su moto y ha caído, golpeándose contra otro.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima con un traumatismo ortopédico en la pierna izquierda, con una fractura abierta de fémur, y tras ser estabilizada ha sido trasladada con preaviso al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado con pronóstico grave.

La zona ha permanecido señalizada y cortada al tráfico en este punto mientras trabajaban los equipos de emergencia. Agentes de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del siniestro han regulado el tráfico y han realizado el pertinente atestado .