Más de 20.000 personas han visitado ya la exposición ‘Leica. 100 años de fotografía’ en el Fernán Gómez

Más de 20.000 personas han visitado ya la exposición Leica. 100 años de fotografía (1925-2025) desde que abrió al público el pasado 10 de septiembre en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Leica. Un siglo de fotografía es una exposición sin precedentes que ofrece un excepcional recorrido por la obra de grandes fotógrafos internacionales desde la creación de la primera cámara de la marca, la legendaria Leica I, hace 100 años.

El Fernán Gómez se convierte así en el centro que acoge la mayor exposición internacional con motivo del centenario de Leica. A través de un recorrido coral, los visitantes podrán descubrir cómo la marca ha acompañado a grandes fotógrafos y ha sido testigo de momentos clave de la historia.

Un viaje por cien años de arte, emoción y legado

La exposición reúne 174 imágenes de una selección de autores vinculados con la marca Leica durante los siglos XX y XXI. Entre ellos, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Alberto Korda, Ralph Gibson, Sebastião Salgado, Steve McCurry, Joel Meyerovitz o Jane Evelyn Atwood, junto a figuras menos conocidas.

A su paso por Madrid, la exposición se enriquece también con la obra de casi una treintena de fotógrafos españoles, entre los que figuran nombres como Agustín Centelles, Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manuel Sonseca, Clemente Bernard, Manolo Laguillo, Anna Turbau, Javier Campano y Alberto Garcia-Alix, entre otros, que completan este fascinante recorrido por la fotografía de calle, el documento social, el paisaje urbano, la naturaleza o el retrato.

Un legado vivo a través de objetos inéditos

La muestra incluye, además, un recorrido por la propia historia de Leica, desde que Ernst Leitz II decidió producir en serie el revolucionario invento de la ‘Ur-Leica’ de Oskar Barnack. Aunque su prototipo original es de 1914, se retrasó su desarrollo hasta 1925 debido al estallido de la I Guerra Mundial.

Así, en la muestra, encontramos una selección de cámaras clásicas como Leica I (1925) y Leica II (1932) además de materiales audiovisuales e históricos procedentes de la colección del Ernst Leitz Museum y que ilustra en Madrid la evolución tecnológica y estética de la marca.

Este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte acoge la muestra en su Sala de Exposiciones hasta el 11 de enero de 2026, de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, con acceso gratuito.

No solo una exposición…

Como complemento a la exposición que recorre la historia de Leica se organizan una serie de coloquios y mesas redondas:

Coloquio. El papel del fotógrafo ante el riesgo de la imagen falsa de la IA. Jueves, 18 de septiembre, de 18:30 a 19:30 horas. Con Álvaro Ybarra, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica.

Mesa Redonda. Leica 100: Historia de una evolución consciente. Jueves, 25 de septiembre, de 18:30 a 19:30 horas. Con Valentín Sama, fotógrafo y especialista fotográfico, Manolo Laguillo, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica.

Mesa Redonda. Leica: Trabajo, trabajo y más trabajo. Jueves, 9 de octubre, de 18:30 a 19:30 horas. Con César Lucas, fotógrafo y autor en la exposición, Bernardo Pérez, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica.

Coloquio. No hay tregua. Jueves, 16 de octubre, de 18:30 a 19:30 horas. Con Clemente Bernard, fotógrafo y autor en la exposición, y Rodrigo Rivas, fotógrafo y Akademie Manager Leica.