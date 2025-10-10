Nueva campaña para que los universitarios madrileños puedan registrarse como donantes de médula ósea

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, en colaboración con universidades públicas de la región, ha puesto marcha una nueva edición del ‘Tour Médula Universidades’, que nace al objeto de promocionar e informar acerca de la donación de médula ósea y poder así incrementar el número de donantes inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Esta iniciativa comenzó el 6 de octubre en la Universidad Carlos III de Getafe, tras coger el relevo por parte de la Universidad de Alcalá, y le seguirán campañas en el resto de universidades que se han unido para apoyar y difundir este proyecto solidario hasta el mes de mayo del próximo año.

Las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Politécnica de Madrid, y Rey Juan Carlos recibirán al Equipo Médula de la Comunidad de Madrid en sus distintas facultades, con el objetivo de informar al alumnado y facilitar el registro como donante de médula ósea a quienes así lo deseen.

Esta campaña de promoción de la donación se viene celebrando desde el año 2019 con gran éxito, Desde entonces, todas las ediciones celebradas han podido sumar nuevos donantes de médula al Registro Mundial; solo el pasado año se unieron 1.187 universitarios madrileños.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 72.500 donantes de médula ósea inscritos en el registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y este último año ha liderado las donaciones efectivas en España con 178 donantes.

El trasplante de médula ósea es la única curación posible para muchas personas que padecen enfermedades como leucemias o linfomas. Se llama donación de médula ósea a la donación de células madre sanguíneas, también llamadas progenitores hematopoyéticos. Estas células, que se encuentran en el interior de los huesos largos y planos, se encargan de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.

La donación de médula

Los requisitos para registrarse como donantes de médula son: Tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kg, tener un Índice de Masa Corporal de entre 20 y 35 y estar sano. Si se cumplen los requisitos, se extrae la muestra de sangre que posteriormente se estudia en el Centro de Transfusión para conocer el perfil genético HLA del donante. Esta información y los datos personales se incluyen en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Si en algún momento el perfil HLA del donante resulta compatible con algún paciente que necesite un trasplante de médula ósea, el donante es llamado para realizar la donación, tras unas pruebas que confirmen que es el donante más idóneo y que está bien de salud.