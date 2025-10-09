Grave agresión a una trabajadora en una residencia de mayores en Madrid: «no es un hecho aislado»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este jueves la grave agresión sufrida recientemente por una trabajadora en la residencia de mayores La Paz, centro dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ubicado en la calle Doctor Esquerdo del distrito de Retiro de la capital.

La trabajadora fue asaltada por un usuario del centro sin poder reaccionar ante este ataque. Este suceso, «lejos de ser un caso aislado, responde a una preocupante tendencia derivada de la incorporación en estos centros de personas procedentes de la calle, muchas de ellas con trastornos de salud mental y adicciones», advierten desde el sindicato.

El personal de las residencias de mayores, inciden, «no está preparado para tratar con este tipo de usuarios: sin formación específica en intervención psiquiátrica ni en gestión de situaciones conflictivas de alto riesgo, los trabajadores y trabajadoras afrontan cada día condiciones de trabajo cada vez más peligrosas, lo que incrementa el riesgo para la plantilla y para el resto de residentes».

Desde CSIF Madrid «creemos que la seguridad de las trabajadoras y la calidad de la atención a los mayores debe ser una prioridad para la administración autonómica. No se puede continuar ignorando este problema».

Ante esta situación, CSIF exige:

Dotar al personal de formación y recursos adecuados para la atención de usuarios con patologías psiquiátricas y adicciones.

Que la Comunidad de Madrid, como responsable de la seguridad y salud del personal a su servicio, garantice la integridad del personal y ponga fin a este tipo de episodios.

La prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental y CSIF reclama una acción contundente para proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras como a las personas mayores residentes.

Escuela de Defensa Personal para empleados públicos

«Este hecho no hace más que confirmar los temores de CSIF: no solo entre docentes y personal sanitario se producen agresiones casi a diario. Prácticamente todos los sectores de las administraciones públicas tienen que bregar con estos episodios violentos», exponen.

Desde CSIF Madrid, coordinada por el Área de Formación de la Unión Autonómica de Madrid del sindicato, se va a poner en marcha próximamente la Escuela de Defensa Personal para empleados públicos. El objetivo de CSIF es «ofrecer herramientas prácticas para identificar señales de agresión, anticiparse y actuar con seguridad».

CSIF Madrid pretende que, en un contexto laboral «cada vez más exigente, donde pueden surgir situaciones de tensión o riesgo, los trabajadores acudan a esta Escuela con el fin de reforzar su confianza y su autocuidado».

Foto: Comunidad de Madrid.