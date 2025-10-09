Una anciana con un brazo «catastrófico» tras ser atropellada por un camión de la basura en el Barrio del Pilar (Madrid)

Una mujer de 80 años de edad ha resultado herida grave con un brazo catastrófico esta mañana de jueves, 9 de octubre, tras ser atropellada por un camión de recogida de residuo en el distrito madrileño de Fuencarral – El Pardo.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10 de la mañana de este jueves a la altura del número 10 de la avenida del Ferrol, en el Barrio del Pilar. Al parecer, la mujer cruzaba la calle cuando ha sido arrollada por un camión de la basura cuyo conductor no la ha visto.

Como consecuencia de ello, ha sufrido una lesión grave en el brazo, que ha quedado en 2condiciones catastróficas». Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sido los primeros en llegar al lugar, colocándola un torniquete hasta la llegada de equipos sanitarios.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que tras ser estabilizada ha sido trasladada al cercano Hospital de La Paz, donde ha ingresado en estado grave. No se teme por su vida. La Policía Municipal ha regulado el tráfico y ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante.

Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.