Luz verde al acuerdo marco de microformaciones de la Agencia para el Empleo por 3 millones de euros

La Junta de Gobierno municipal ha dado luz verde hoy al acuerdo marco de servicios de acciones formativas y microformaciones de la Agencia para el Empleo de Madrid, así como a destinar tres millones de euros (3.090.000) para su financiación, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Se trata de un sistema novedoso que cumple con la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional (FP) –que ordena el sistema de FP desde las capacitaciones, los títulos y los cursos de especialización–, además de avanzar en el cumplimiento de la Estrategia de Empleo de la ciudad de Madrid 2024-2027. Se basa en la progresión formativa y en la obtención de una acreditación, certificación y titulación. “El paquete de microcredenciales de la Agencia para el Empleo municipal se aglutina en un acuerdo marco único y su ejecución está prevista para los próximos dos años”, ha explicado Sanz.

Apuesta por las microformaciones como palanca para la inserción laboral

Las microformaciones son certificaciones que reconocen habilidades específicas adquiridas a través de cursos cortos o talleres, a diferencia de los títulos universitarios o de FP que requieren años de estudio.

Siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, su contenido se organiza en torno a formaciones de hasta 150 horas, lo que permite completarlas en semanas o meses, ganar en flexibilidad y adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado. Se alcanza, además, un aprendizaje personalizado que permite al usuario elegir qué habilidades o áreas específicas desea desarrollar, potenciar o actualizar.

Un único acuerdo marco que permite ganar en eficiencia y coordinación

Con la aprobación mediante este acuerdo de Junta de Gobierno, el Ayuntamiento pasa de contar con seis acuerdos de formación diferentes (con 40 formaciones) a un único acuerdo marco que posibilita una mayor coordinación en la gestión y un incremento en la eficiencia, lo que supondrá un ahorro de costes para las arcas municipales del 30 % con respecto al modelo anterior.

El modelo de formación actual, en ejecución desde el inicio de la estrategia en 2024, se conforma, por un lado, con los programas formativos de las escuelas municipales (con una inversión total de 16 millones de euros) y por otro con las microformaciones (inversión total de 3.090.000 millones de euros).

En cumplimiento de la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024/2027

Con esta propuesta, el Consistorio avanza también en el cumplimiento de la medida número 24 de la Estrategia de Empleo de la ciudad de Madrid 2024-2027 que contempla el desarrollo de este sistema de capacitación para la mejora de las competencias del alumnado en los diferentes itinerarios formativos con una oferta que incluye competencias transversales, técnicas y prácticas no laborales en centros de trabajo. Este modelo dotará a los alumnos de un valor añadido de cara a su incorporación al mercado laboral.

Con la aprobación del acuerdo marco, el modelo de microcredenciales completa la totalidad de las acciones formativas municipales de la Agencia para el Empleo que no son cubiertas por las escuelas municipales de formación. Con ello, se prevé un aumento del 50 % en la inserción laboral de los usuarios del organismo municipal.