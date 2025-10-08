Exposiciones, visitas guiadas y una mesa redonda, en la Semana de la Arquitectura de Tetuán

Tetuán celebra la Semana de la Arquitectura con una programación que incluye múltiples actividades, desde exposiciones hasta visitas guiadas, pasando por una mesa redonda con profesionales del sector.

La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, ha inaugurado esta tarde la mesa redonda titulada ‘Hablemos del futuro urbano del distrito de Tetuán’ en la sala de exposiciones Juana Francés, así como la exposición ‘10 propuestas de regeneración para espacios púbicos del distrito de Tetuán’, que se puede visitar hasta el 7 de noviembre. Gómez-Angulo ha subrayado cómo “Tetuán concentra muchos de los retos urbanos de Madrid y abrir espacios de reflexión con profesionales del sector siempre ayuda a mirar el distrito con más perspectiva y a valorar nuevas ideas para su mejora”.

En la mesa redonda de esta tarde, moderada por la arquitecta y urbanista Mara Sánchez Llorens, han participado destacadas voces de la arquitectura contemporánea y urbanista: el exdecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y presidente del estudio Entreabierto, José Antonio Granero; Carlos Lahoz, exvicedecano del COAM y presidente del estudio Urban Networks, y Victoria Rodríguez, presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de México y directora del Jamboree Youth 2025.

Como parte de la programación, organizada por la junta municipal en colaboración con la Fundación Ciudad, el Centro Sociocultural Tetuán acoge hasta el 30 de octubre la exposición ‘Casas, palacios, catedrales’, con láminas en aguada negra y pinceles en negro del artista Emilio García Pérez. Además, la junta municipal organiza los días 9 y 30 de octubre, en colaboración con el Servicio de Atención al Paciente del Hospital de la Cruz Roja, visitas guiadas al hospital, ubicado en la avenida de Reina Victoria. Para realizar las visitas, impartidas por el arquitecto y colaborador en el Comité de Pacientes del hospital, José Luis Fernández Suárez, es necesaria la inscripción previa en el centro sanitario.