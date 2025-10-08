Gil Gayarre, Radio XXIII, Sergio Tubío Rey, Telefónica y el Niño Jesús, Premios Solidarios Grupo Social ONCE Madrid 2025

La Fundación Gil Gayarre, Radio XXIII, Sergio Tubío Rey, Telefónica y la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Pediátrica a Domicilio del Hospital Universitario Niño Jesús son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2025.

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG es para la Fundación Gil Gayarre. Desde hace más de 50 años presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo vital, poniendo el corazón en cada acción a favor de las personas con discapacidad y sus familias. Su sensibilidad y cercanía han hecho posible que muchas familias encuentren apoyo, esperanza y oportunidades que cambian vidas. No se trata solo de un trabajo, sino de una entrega constante que refleja un profundo respeto por la dignidad humana y un compromiso real con la inclusión, porque su labor no solo transforma la vida de quienes acompaña, sino que también inspira a la sociedad a construir un entorno más justo, humano y solidario.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ha recaído en Radio XXIII (Fundación Juan XXIII). Porque refleja el compromiso por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, a través de la comunicación radiofónica. A lo largo de más de una década, este proyecto ha crecido desde un pequeño taller formativo hasta convertirse en una radio profesional que da visibilidad a colectivos vulnerables y fomenta su integración laboral en el sector de la comunicación, demostrando que, independientemente de las capacidades de cada persona, es posible alcanzar grandes metas cuando se trabaja con dedicación y compromiso. Lo que se inició como una actividad formativa se transformó rápidamente en una plataforma de cambio social; y es que, a lo largo de los años, han recibido apoyo de importantes actores del sector.

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Sergio Tubío Rey. Es miembro del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, creador y actual coordinador de la Unidad de Intervenciones en Tentativa Suicida (ITS) de los Bomberos de Madrid, socio fundador de la Asociación de Prevención del Suicidio Papageno.es y presidente de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias. Cuando entró a formar parte del grupo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se dio cuenta de que el tipo de intervenciones más habituales en su trabajo era otro. Los bomberos españoles atienden a personas en crisis suicidas a diario y, sin embargo, en España no existía ningún plan de actuación, ni formación adecuada para encarar las tentativas de suicidio. Tubío fue uno de los impulsores de la Unidad de Intervenciones en Tentativa Suicida, la primera y una de las pocas que existen en España.

El premio en la categoría de Empresa es para Telefónica. La compañía ha integrado la inclusión y la responsabilidad social en el núcleo de su estrategia empresarial. Uno de sus objetivos más destacados es acercar la tecnología a todas las personas para que puedan beneficiarse de todas las oportunidades que ofrece y construir así sociedades más justas, prósperas y sostenibles. Con su labor, soluciones asequibles y medidas de accesibilidad, contribuyen a eliminar barreras que limitan el uso de los servicios digitales, mejorando la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Pediátrica a Domicilio del Hospital Universitario Niño Jesús. Puesta en marcha en 2021, es la primera de este tipo en España. Se trata de un programa pionero del Hospital Infantil Niño Jesús que tiene como objetivo conseguir la estabilización clínica de los episodios agudos de origen psiquiátrico de los niños y adolescentes que, por su complejidad o gravedad, no pueden ser atendidos en otros dispositivos de menor intensidad de tratamiento, facilitando la recuperación en su entorno y mejorando la calidad del cuidado y el confort en estas etapas complejas de su tratamiento.

Este recurso asistencial ofrece cuidados psiquiátricos, psicológicos y de enfermería de rango hospitalario en el domicilio de niños y adolescentes, con la participación activa de la familia, facilitando el tratamiento en el entorno natural del paciente, su casa, consiguiendo que los cambios conseguidos sean más firmes y estables.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2025 ha estado compuesto por Teresa Rodríguez Peco, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid; Cristina Arias, consejera general de la ONCE; Alejandra Serrano Fernández, directora general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid; Luis Natalio Royo, delegado de la ONCE en Madrid; Mª Luz Alonso García, redactora jefe de la sección de Sociedad de Servimedia; Mariano Casado Sierra, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid; Mª Jesús Baile Gómez, directora técnica de CERMI Comunidad de Madrid; David Olalla Vidal, vicepresidente 1º del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid; Paloma Navarro de la Madrid, vicepresidenta 2ª del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid .

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2025 se entregarán en una Gala que se celebrará el martes 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Pavón.