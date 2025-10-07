Madrid lanza su primera convocatoria del Sandbox de innovación pública para impulsar proyectos tecnológicos en entornos reales

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento, ha aprobado la primera convocatoria pública de Sandbox Madrid, un entorno controlado de pruebas para proyectos innovadores de la ciudad, que en esta fase inicial se dirige exclusivamente a entidades del sector público. Esta convocatoria, aprobada mediante Decreto de la delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, el 16 de septiembre de 2025, desarrolla la Ordenanza 1/2025, de 28 de enero, que regula este entorno de experimentación controlada.

Con este paso, la capital se consolida como referente internacional en innovación urbana y regulación proactiva, permitiendo que las administraciones públicas prueben soluciones tecnológicas y sostenibles en condiciones reales, con plena seguridad jurídica y supervisión administrativa. El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha destacado que “con esta convocatoria, Madrid refuerza su compromiso con una innovación responsable y al servicio del interés público”. Además, Niño ha explicado que Sandbox Madrid “es un espacio diseñado para aprender, evaluar y escalar soluciones que puedan incorporarse a la gestión pública y que permitan desarrollar proyectos con impacto real en la calidad de vida de los madrileños”.

Un banco de pruebas para la innovación pública

Durante esta primera fase, Sandbox Madrid se centrará en proyectos impulsados por entidades públicas —ya sean municipales, autonómicas o estatales— que promuevan avances en ámbitos como la movilidad, sostenibilidad, energía, accesibilidad, seguridad, turismo o economía urbana.

Esta primera etapa funcionará como banco de pruebas institucional, permitiendo al Ayuntamiento de Madrid mejorar los procedimientos técnicos y administrativos antes de su futura apertura a empresas, startups y centros de investigación. La segunda convocatoria estará abierta a entidades privadas, integrando a todo el ecosistema innovador de la ciudad en un modelo de colaboración público-privada único en España.

Además, el Consistorio pondrá a disposición de los participantes espacios físicos y virtuales para el desarrollo de los proyectos, priorizando su implantación en el distrito de Villaverde, epicentro de la estrategia municipal de innovación y transformación digital.

Tramitación y participación

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes de forma electrónica a través de la sede electrónica municipal. El procedimiento permanecerá abierto de manera continua hasta la modificación o revocación de la convocatoria, garantizando los principios de publicidad, transparencia, igualdad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, una vez presentada su solicitud, deberán enviar un correo electrónico a la dirección sandbox@madrid.es, en la que conste fecha y hora de la presentación.

El órgano responsable de la instrucción será la Subdirección General de Atracción de Nuevas Tecnologías, y la evaluación correrá a cargo de un Comité de Evaluación presidido por el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento. La autorización final corresponderá a la Dirección General de Innovación.

Las bases completas serán publicadas en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y también estarán disponibles en espacio habilitado en sede electrónica.