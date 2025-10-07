21 DISTRITOS presenta una exposición del artista Tadeo Muleiro en la Central de Diseño de Matadero Madrid

21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, continúa su programación de otoño con una semana de artes visuales, actividades participativas, baile y propuestas creativas en los barrios de Madrid, para todos los públicos y de acceso libre.

Del 7 al 15 de octubre, en colaboración con ‘Buenos Aires en Madrid’ (programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y Dimad (Asociación de diseñadores de Madrid), se podrá visitar Suavidad y color del mito, exposición de Tadeo Muleiro en la Central de Diseño de Matadero Madrid (Arganzuela). Una propuesta comisariada por Silvina Amighini y Helena Ferronato que, a través de esculturas textiles de gran tamaño, entrelaza el imaginario de diversas culturas ancestrales de Argentina y Latinoamérica con el arte contemporáneo. La exposición se acompaña de la performance titulada Sangre de semilla, realizada por el artista, quien también confecciona y pinta los trajes utilizados y que se podrá disfrutar el 14 de octubre, a las 19:00 horas.

El 7 de octubre, a las 17:00 h, la Biblioteca Pública Municipal Manuel Vázquez Montalbán (Tetuán) recibirá el taller Collage surrealista, impartido por Madrid Street Art Project junto a Erre Gálvez, artista de gran relevancia en el mundo del collage y con experiencia en intervenciones a gran escala en el espacio público. En esta actividad se invita a crear, reflexionar y disfrutar del arte urbano, conectándolo con otras formas de creatividad y con lo cotidiano de nuestro día a día en una ciudad como Madrid.

El 10 de octubre, a las 18:30 h, la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro) será el escenario de una milonga de la mano de la Orquesta del Plata, donde el tango, el vals y la milonga se entrelazan con emoción, ritmo y autenticidad. Una propuesta participativa para sentir el tango desde adentro y celebrar la música popular argentina con el cuerpo, en colaboración con ‘Buenos Aires en Madrid’.

También junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de octubre, a las 19:00 h, el Faro de Moncloa (Moncloa-Aravaca) acogerá la experiencia sonora y visual Los Misterios, una propuesta de Cuarteto Divergente que cruza música clásica, repertorio popular y creación contemporánea en un entorno único, donde el espacio se vuelve parte viva del relato artístico y la música nos invita a explorar lo desconocido.

Por último, del 13 al 17 de octubre, a las 17:00 h, tendrá lugar en el Centro Intergeneracional Ouka Leele (Arganzuela) De tal palo: un taller intergeneracional de Juan Ayala y Miguel Oyarzun que invita a abuelos y nietos a encontrarse, subir al escenario juntos, compartir experiencias y descubrirse a través del teatro. Un espacio de juego, recuerdos y creación donde las personas de distintas generaciones consiguen (re)descubrirse y construir algo en común. Todo ello culminará con una muestra abierta al público el sábado 18 de octubre, a las 13:30 h, donde las personas participantes compartirán el resultado de este viaje.

Más cultura para la próxima semana

El 15 de octubre, Los Choros de Madrid llegan a la Central de Diseño de Matadero Madrid (Arganzuela) con un concierto de música urbana brasileña, en colaboración con el CIBFest 2025 Festival Celebremos Iberoamérica, una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Dimad (Asociación de diseñadores de Madrid).

La premiada obra de teatro argentina Suavecita llega el 17 de octubre al Centro Cultural El Torito (Moratalaz) y el 18 al Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín).

Por su parte, la instalación teatral Se respira en el jardín como en un bosque se podrá disfrutar los días 17 y 18 de octubre en Nave de Terneras (Arganzuela), a cargo de El Conde de Torrefiel, que también traerá el taller Geografías invisibles (cómo activar ficciones) el 19 de octubre.

El sábado 18 tendrá lugar un nuevo encuentro de Cultura a fuego lento, en esta ocasión junto a la artista y mediadora cultural Costa Badía, con un taller para transformar los complejos en amuletos en el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Tetuán). Y el 20 de octubre, la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum sube al Faro de Moncloa en una nueva edición de Charlas con altura, en la que convoca los ecos de las mujeres que la han inspirado con la intención de compartir referentes que, en tiempos complejos, demuestran que existen otras formas posibles de enfrentarse a la realidad.