Hortaleza destina 334.000 euros a la mejora del Centro Municipal de Mayores La Merced

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy las obras que han comenzado recientemente en el Centro Municipal de Mayores Nuestra Señora de La Merced, “y que garantizarán la seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y confort de los usuarios que utilizan estas instalaciones”, ha explicado. Estos trabajos están incluidos en el plan de actuaciones de conservación y mejora puesto en marcha por la junta municipal, que también incluye a los centros de mayores San Benito, Nuestra Señora del Carmen y Bucaramanga, con una inversión que supera los 620.000 euros.

En el Centro de Mayores Nuestra Señora de La Merced se destinarán 334.000 euros a la impermeabilización de la cubierta, la sustitución de luminarias por tecnología led, el cambio de ventanas y pintura interior, la sustitución del aparato elevador y la renovación de pavimentos, “dando respuesta a demandas históricas de los usuarios y equipos directivos, para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y habitabilidad de estos espacios”, ha afirmado el concejal.

A lo largo de 2026, se ejecutarán las obras de los otros tres centros municipales de mayores: en el Centro San Benito se va a sustituir el ascensor, además de pintar el centro y ejecutar varios trabajos de albañilería con un presupuesto de 115.000 euros; en el Centro Nuestra Señora del Carmen se invertirán 105.000 euros en la mejora del sistema de climatización, cambio del ascensor y la adecuación de las instalaciones, y por último, en el Centro Bucaramanga se destinarán 70.000 euros a la mejora del sistema de climatización y pintura, entre otras reparaciones.