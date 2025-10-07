Más de 1.700 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad del Día de la Fiesta Nacional

La ciudad de Madrid contará con un importante dispositivo de seguridad con motivo de la celebración el próximo domingo, 12 de octubre, del Día de la Fiesta Nacional, que contará con más de 1.700 integrantes.

Su coordinación se ha ultimado hoy en la reunión que han mantenido, en la sede de la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, representantes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno; de la Casa de S.M el Rey; Presidencia del Gobierno; Ministerio de Defensa; Jefatura Superior de Policía de Madrid; Comandancia de la Guardia Civil; Comisaría General de Seguridad Ciudadana; de las comisarías especiales del Congreso de los Diputados y del Senado; Patrimonio Nacional y Ayuntamiento de Madrid (Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y Agentes de Movilidad). El encuentro ha estado presidido por el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Este dispositivo velará para que el homenaje a la Bandera de España y el tradicional desfile militar, presidido por SS.MM los Reyes de España, transcurran con normalidad.